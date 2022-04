Συνέλαβαν τον A$AP Rocky στο αεροδρόμιο μπροστά στη Rihanna, για συμβάν του 2021

Ο A$AP Rocky συνελήφθη για περιστατικό του 2021 με το που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του LA μαζί με τη σύντροφό του, Rihanna

Μετά τις φήμες ότι ο A$AP Rocky απάτησε την έγκυο σύντροφό του Rihanna, τώρα οι αστυνομικές αρχές του Los Angeles τον συνέλαβαν για επίθεση με φονικό όπλο σε περιστατικό με πυροβολισμό το 2021.

Η σύλληψή του έγινε μόλις προσγειώθηκε με ιδιωτικό αεροσκάφος στο LA από τα Barbados, όπου βρισκόταν για διακοπές με τη Rihanna. Το περιστατικό με τον πυροβολισμό σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε στο Hollywood στις 6 Νοεμβρίου 2021 γύρω στις 22:15, εν μέσω μιας διένεξης ανάμεσα σε δύο γνωστούς.

33-year-old Rakim Mayers, a Los Angeles resident, also known as music artist A$AP Rocky, has been arrested in connection to a shooting that occurred in the Hollywood area in November of 2021. pic.twitter.com/YeV9w2udDL