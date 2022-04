Ο Ye μιλά για τα οικογενειακά του προβλήματα μέσω της μουσικής του, ξανά

Για μία ακόμη φορά, μαθαίνουμε τα οικογενειακά προβλήματα του Kanye West μέσω της μουσικής του – φυσικά και δεν του έφτανε να απειλήσει τον Pete Davidson και να κυκλοφορήσει βίντεο στο οποίο τον κακοποιεί και τον αποκεφαλίζει. Στο νέο άλμπουμ του Pusha T, It’s Almost Dry, ο Ye (γιατί έτσι θέλει να τον αποκαλούμε) συμμετέχει σε 2 κομμάτια και βγάζει όλο του το παράπονο για το διαζύγιο με την Kim.

Στο πρώτο τραγούδι, Dreamin of the Past, λέει πως «When daddy’s not home, the family’s in danger» (όταν ο μπαμπάς δεν είναι σπίτι, η οικογένεια κινδυνεύει). Στο δεύτερο, με τίτλο Rock N Roll, τονίζει πως « I ain't come to pick up the kids to pick a fight» (δεν έρχομαι να πάρω τα παιδιά για να τσακωθούμε», το οποίο μάλλον είναι αναφορά στην επιμέλεια και τη συμφωνία που έχει κάνει με την Kim.

Τον Μάρτιο, ο Kanye είχε ένα ακόμη ξέσπασμα σχετικά με την ανατροφή των παιδιών του – ανάρτησε φωτογραφία με το σακίδιο της μεγαλύτερης κόρης του, North, το οποίο είχε τρεις κονκάρδες. Η πρώτη, ήταν το πρόσωπο της Kim. Η δεύτερη, το δικό του κι η τρίτη ενός εξωγήινου. «Αυτό ήταν στο backpack της κόρης μου όταν “μου δόθηκε άδεια” να τη δω την περασμένη εβδομάδα», έγραψε στη λεζάντα.

«Γι’ αυτό κάνω τόσα για την οικογένειά μου, θα την προστατεύσω με κάθε κόστος. Ως ο ιερέας του σπιτιού μου, μην ανησυχείς, Northie, ο Θεός είναι ακόμα ζωντανός».

Κάτω από το συγκεκριμένο ποστ, είχε σχολιάσει και η Kardashian, ζητώντας του να σταματήσει. «Ήσουν εδώ σήμερα το πρωί και πήρες τα παιδιά για να τα πας στο σχολείο», έγραψε. Το σχόλιο έχει διαγραφεί, εννοείται.

Νιώθετε κι εσείς μέλη της οικογένειας, ή όχι ακόμη;