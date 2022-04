Ellen DeGeneres: Από κωμικός και LGBTQ+ icon, σε προβληματική παρουσιάστρια

Το τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής της ολοκληρώθηκε - Παρακάτω, θα δούμε την πορεία της Ellen, από το 1989 μέχρι σήμερα

Μετά τις κατηγορίες για τοξικότητα και εκφοβισμό, η Ellen DeGeneres αποχωρεί από την αμερικανική τηλεόραση. Τα γυρίσματα του τελευταίου επεισοδίου της εκπομπής της, The Ellen DeGeneres Show, ολοκληρώθηκαν, ενώ αυτό θα προβληθεί στις 26 Μαΐου.

Όταν οι κάμερες έκλεισαν, η DeGeneres μοιράστηκε τα συναισθήματά της στο Twitter.

«Σήμερα γυρίσαμε το τελευταίο επεισόδιο του Ellen Show, το οποίο θα βγει στον αέρα στις 26 Μαΐου», έγραψε πάνω από μία φωτογραφία της.

Today we taped the final episode of The Ellen Show which airs on May 26th. pic.twitter.com/akuukE3fw8

«Όταν ξεκινήσαμε, το 2003, δεν υπήρχαν iPhone. Δεν υπήρχαν social media. Οι ομόφυλοι γάμοι ήταν παράνομοι. Είδαμε τον κόσμο να αλλάζει, κάποιες φορές προς το καλύτερο, κάποιες άλλες, όχι. Όμως ό,τι κι αν συνέβαινε, ο στόχος μου ήταν πάντα να έχω μία εκπομπή που μπορούσαμε να μαζευτούμε και να γελάσουμε όλοι μαζί για μία ώρα. Το ότι με καλέσατε στη ζωή σας, ήταν το μεγαλύτερό μου προνόμιο και μου έδωσε απίστευτη χαρά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ».

