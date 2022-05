Ο Bill Murray για την ανάρμοστη συμπεριφορά του σε γυναίκα στα γυρίσματα ταινίας: «Νόμιζα πως ήταν αστείο. Ήταν μάθημα για μένα»

Ο Bill Murray τα αποδίδει όλα στο... «ιδιαίτερο» χιούμορ του!

Ο Bill Murray τον Απρίλιο κατηγορήθηκε για ακατάλληλη συμπεριφορά απέναντι σε μια γυναίκα στα γυρίσματα της νέας ταινίας, Aziz Ansari, "Being Mortal". Τώρα, ο ηθοποιός ομολόγησε δημοσίως πως η συμπεριφορά του ήταν όντως εκείνη που οδήγησε στην αναστολή των γυρισμάτων και φυσικά στην καταγγελία.

Μπορεί να μην έδωσε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη τότε αλλά περιγράφοντας το περιστατικό, έκανε λόγο για «διαφορετικές απόψεις». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNBC:

«Έκανα κάτι που νόμιζα πως ήταν αστείο, αλλά δεν έγινε αντιληπτό έτσι. Το κινηματογραφικό στούντιο ήθελε να κάνει το σωστό, οπότε θέλησαν να το ελέγξουν, να το διερευνήσουν κι έτσι σταμάτησαν την παραγωγή». Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε μάλιστα, ο ίδιος συζήτησε για το συμβάν με την γυναίκα που του έκανε την καταγγελία.

