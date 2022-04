Ο Bill Murray κατηγορείται για ακατάλληλη συμπεριφορά σε γυρίσματα νέας ταινίας

Ένα παράπονο από μέλος της παραγωγής που αφορούσε στη συμπεριφορά του Bill Murray, ακύρωσε τα γυρίσματα της νέας του ταινίας

Για όλους εμάς τους fans του Bill Murray, ξεημέρωσε Μεγάλη Παρασκευή, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ο 70χρονος ηθοποιός συμμετείχε στη νέα ταινία του Aziz Ansari, "Being Mortal", τα γυρίσματα της οποίας ξεκίνησαν κάπου στο τέλος Μαρτίου.

Η εταιρία παραγωγής Searchlight έστειλε ένα γράμμα στο cast και την υπόλοιπη ομάδα την Τετάρτη, λέγοντας ότι «την προηγούμενη εβδομάδα, ενημερωθήκαμε για ένα παράπονο και το ερευνήσαμε αμέσως. Μετά την εξέταση των συνθηκών, αποφασίσαμε ότι η παραγωγή δεν μπορεί να συνεχίσει τη δεδομένη στιγμή». Αν και δεν υπήρξαν περαιτέρω εξηγήσεις, ένα μέλος της ομάδας είπε (ανώνυμα) ότι το παράπονο αφορούσε τον Bill Murray και την ακατάλληλη συμπεριφορά που επέδειξε.

Το συμβάν έλαβε χώρα την προηγούμενη Παρασκευή, γνωστοποιήθηκε στην παραγωγή η οποία το διερεύνησε τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και η απόφαση ήταν η παύση των γυρισμάτων, τουλάχιστον για την ώρα. Δεν έχει γίνει ακόμη κάποιο σχόλιο από τον δικηγόρο του Bill Murray ή από την Disney, την εταιρία όπου ανήκει η Searchlight.

Ο Bill Murray είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κωμικούς (και όχι μόνο) ηθοποιούς της Αμερικής. Ξεκίνησε από το Saturday Night Live τη δεκαετία του '70 και, έκτοτε, έχει διαγράψει μία τεράστια πορεία στον χώρο. Οι ταινίες Ghostbusters τον μετέτρεψαν σε ένα icon της pop κουλτούρας και αποδεικνύει πάντα το πόσο cool είναι, κυρίως μέσα από την καθημερινότητά τους. Οι φωτογραφίες όπου φτιάχνει ποτά στο μπαρ που έχει ή σε φοιτητικά πάρτι και το γκολφ σε πάρκα, είναι μερικές κλασικές στιγμές του Murray.

Αυτο το παράπονο ωστόσο για ακατάλληλη συμπεριφορά, δεν συμβαίνει πρώτη φορά. Πίσω στο 2000, η Lucy Liu, συμπρωταγωνίστριά του στους "Άγγελους του Τσάρλι", είχε μιλήσει στους Los Angeles Times για προσβολές από τον ηθοποιό απέναντί της, με αδικαιολόγητους χαρακτηρισμούς και ουρλιαχτά.

Στην ταινία "Being Mortal" συμμετέχουν ο Seth Rogen, ο σκηνοθέτης Aziz Ansari και η Keke Palmer. Βασίζεται στο βιβλίο "Being Mortal: Medicine and What Matters in the End" του γιατρού Atul Gawande, ο οποίος διηγείται ιστορίες ασθενών του σε τερματικό στάδιο, αλλά και πώς το διαχειρίζονται οι γιατροί. Προς το παρόν δεν ξέρουμε αν θα ακυρωθεί η ταινία ή αν θα αντικατασταθεί ο Bill Murray. «Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για όλη τη δουλειά που έχετε κάνει πάνω στο project. Να ξέρετε ότι συνεργαζόμαστε με τον Aziz προκειμένου να δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε την καταλληλότερη στιγμή».