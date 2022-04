Free: Στο νέο τραγούδι των Florence + the Machine, ο Bill Nighy είναι το άγχος προσωποποιημένο

Ο Bill Nighy πρωταγωνιστεί στο νέο τραγούδι των Florence and the Machine για το άγχος

Ενώ περιμένουμε το νέο άλμπουμ των Florence and the Machine τον Μάιο, με τίτλο "Dance Fever", το συγκρότημα μόλις κυκλοφόρησε το 4ο single "Free", μαζί με ένα από τα πιο ενδιαφέροντα βιντεοκλίπ που έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Ξέρουμε ότι η Florence γράφει πάντα αυτοβιογραφικά και δεν φοβάται να αγγίξει πολύ προσωπικά θέματα. Οι ερωτικές σχέσεις και απογοητεύσεις, τα υπαρξιακά και όλα αυτά που απασχολούν και εμάς -αλλά εδώ συνοδεύονται από μουσική. Αυτή τη φορά έχουμε bonus τον υπέροχο Βρετανό ηθοποιό Bill Nighy, που προσωποποιεί το άγχος που την ακολουθεί από πάντα.

«Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν πρέπει να πάρω φάρμακα

αν θα ένιωθα καλύτερα αν ήμουν ελαφρώς ναρκωμένη

Αυτή η αίσθηση έρχεται τόσο γρήγορα και δεν μπορώ να την ελέγξω

Καίγομαι αλλά προσπαθώ να μην το δείξω»

Το άγχος που την κατακλύζει, αποκτά ζωή μέσα από τον ηθοποιό, ο οποίος την ακολουθεί σε κάθε της βήμα, όπως ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη διαταραχή. Κινεί τα νήματα της διάθεσής της ("And it picks me up, puts me down"), την εξουθενώνει, κάθεται στο πλάι της και είναι πάντα εκεί. Το κλιπ όμως κλείνει ελπιδοφόρα, με τον Nighy (δηλαδή το άγχος) να την αγκαλιάζει, σαν να υπάρχει μία συμφιλίωση. Σαν να μαθαίνεις πώς να ζεις ειρηνικά μαζί του.

Και αν αναρωτιέσαι τι σημαίνει ο τίτλος "Free", η Florence αναφέρεται στην ελευθερία που νιώθει όταν ακούει τη μουσική, όταν χορεύει και τραγουδάει. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο αυτού του κομματιού, είναι ότι γυρίστηκε στο Κίεβο το φθινόπωρο του 2021 από την Autumn de Wilde, σε συνεργασία με Ουκρανούς σκηνοθέτες και καλλιτέχνες, συνεπώς αφιερώνεται «στους γενναίους Ουκρανούς φίλους, στο πνεύμα και τη δημιουργικότητά τους».