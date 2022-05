H Madonna έγινε NFT και γεννά δέντρα για καλό σκοπό, αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό

Μετά από αυτό το άρθρο, θα έρθετε πολύ κοντά με τη Madonna - πιο κοντά απ' όσο φανταζόσασταν (ή θέλατε)

Μερικές φορές, νιώθουμε λες και ξέρουμε καλά τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες – ίσως επειδή βγάζουν και ένα κομμάτι της προσωπικής τους ζωής προς τα έξω. Ας πάρουμε τη Madonna, για παράδειγμα. Γνωρίζουμε τα παιδιά της, τους συντρόφους της, τη μουσική της – είναι σαν μία συγγενής που βλέπουμε στα οικογενειακά τραπέζια, όμως όχι μόνο Πάσχα και Χριστούγεννα. Αυτό θα αλλάξει, αν συνεχίσετε την ανάγνωση.

Disclaimer: Δεν είστε έτοιμοι για αυτό που θα ακολουθήσει.

Η Madonna συνεργάστηκε με τον digital illustrator Beeple και δημιούργησαν τρία NFTs. Είναι μία ιδέα που δε θέλουμε να ξέρουμε πώς γεννήθηκε. Βλέπουμε όμως ένα ψηφιακό ομοίωμα της Βασίλισσας της Pop να γεννά (αλήθεια), ενώ γίνεται κοντινό πλάνο στο digital αιδοίο της.

Το συνολικό έργο ονομάζεται Mother of Creation (Μητέρα της Δημιουργίας). Αν έπρεπε να έχει εναλλακτικό τίτλο, θα του δίναμε το «Μητέρα κάθε εφιάλτη μας». Κι αν είστε αρκετά θαρραλέοι, δείτε παρακάτω το βίντεο – για τους πιο γενναίους, με γυαλιά 3D.

«Όταν ο Mike (Beeple) κι εγώ αποφασίσαμε να συνεργαστούμε για αυτό το project, πριν από έναν χρόνο, ενθουσιάστηκα με την ευκαιρία να μοιραστώ το όραμά μου από τον κόσμο ως μητέρα και καλλιτέχνιδα, με τη μοναδική οπτική γωνία του Mike», δήλωσε η Madonna στην ιστοσελίδα του έργου, όπου βρίσκονται όλα τα NFTs.

«Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι που μας έφερε κοντά, από μία ιδέα του πνεύματος σε μια συναισθηματική ιστορία, γεννώντας τέχνη», συνέχισε. «Ήθελα να εξερευνήσω την έννοια της δημιουργίας, όχι μόνο τον τρόπο που ένα παιδί εισέρχεται στον κόσμο μέσω του κόλπου μιας γυναίκας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ένας καλλιτέχνης γεννά τη δημιουργικότητα».

Όλα τα έσοδα από τα παραπάνω NFTs θα δοθούν σε τρεις μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τους οποίους επέλεξαν η Madonna με τον Beeple, με στόχο να στηρίξουν τις μητέρες κάθε γωνιάς του κόσμου. Το ίδρυμα Voices of Children στηρίζει μητέρες και παιδιά που υποφέρουν εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, παρέχοντάς τους ψυχολογική και υλική βοήθεια. Το City of Joy είναι μία κοινότητα για survivors κακοποίησης και βρίσκεται στο Κονγκό, ενώ το Black Mama’s Bail Out ιδρύθηκε το 2017 και πρόκειται για μία προσπάθεια αποφυλάκισης μαύρων μητέρων και κηδεμόνων – το 60% των κρατουμένων σε γυναικείες φυλακές κρατούνται χωρίς καν να έχουν καταδικαστεί και απλώς περιμένουν να γίνει η δίκη, οπότε ο οργανισμός αυτός τους είναι απαραίτητος.

Την ενέργεια στηρίζει η εταιρεία Moonpay, η οποία θα προσφέρει επιπλέον $100.000 σε καθένα από τα τρία σώματα.

Κι ενώ ο σκοπός είναι υπέροχος, θα πούμε πως δεν αγιάζει τα μέσα. Και θα ρωτήσουμε τη Madonna: Γιατί; Κυριολεκτικά, θα μπορούσε να είχε κάνει οτιδήποτε άλλο, πέρα από το να μας αναγκάσει να κοιτάξουμε το ψηφιακό αιδοίο της.