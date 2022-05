Η Rebel Wilson αποκαλύπτει τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε από συμπρωταγωνιστή της

Η ηθοποιός μιλά για τη δική της εμπειρία παρενόχλησης και πώς θα το χειριζόταν σήμερα

H Rebel Wilson αποφάσισε να μοιραστεί ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που της συνέβη, πριν ξεκινήσει το #MeToo.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο People, η 42χρονη κωμικός περιέγραψε αυτό που συνέβη, χωρίς να αποκαλύψει το όνομα του θύτη. «Με κάλεσε σε ένα δωμάτιο και κατέβασε το παντελόνι του. Μετά μου ζήτησε να προβώ σε μία σεξουαλική πράξη μπροστά στους φίλους του. Ήταν φριχτό και αηδιαστικό».

Αλλά όπως υποστηρίζει, ο ηθοποιός δεν έμεινε μόνο εκεί. Έκανε ό,τι μπορούσε για να καταστρέψει την καριέρα της. «Όλα αυτά έγιναν πριν το κίνημα #MeToo γιατί προσπάθησαν να με καταστρέψουν. Αν γινόταν μετά, απλά ήμουν σε θέση να τους διαλύσω». Μπορεί να μην διέσυρε τα άτομα που ήταν παρόντα, αλλά φρόντισε να ενημερώσει τη βιομηχανία και να καταγράψει κάθε λεπτομέρεια, εφόσον έχει εκπαιδευτεί και ως δικηγόρος. «Προφανώς και ενημέρωσε τους πάντες στον κύκλο του χώρου μας».

Πλέον, αναρωτιέται πώς θα το χειριζόταν αν συνέβαινε σήμερα, σε μία εποχή όπου όλα αυτά είναι μηνύσιμα και οι γυναίκες μιλούν ανοιχτά για την παρενόχληση και την κακοποίηση. «Γιατί έμεινα σε αυτή την κατάσταση, με αυτόν τον απαίσιο τύπο; Έπρεπε να είχα φύγει γιατί δεν άξιζε. Αλλά ταυτόχρονα, υπήρχε αυτή η φωνή που μου έλεγε ότι έπρεπε να φανώ επαγγελματίας και να τελειώσω την ταινία. Τώρα δεν θα το έκανα. Θα υπερασπιζόμουν τον εαυτό μου πολύ περισσότερο γιατί θα έβλεπα το θάρρος που έδειξαν όλες οι άλλες γυναίκες και θα έδιναν και σε εμένα την ευκαιρία να το κάνω».

Μιλάμε για μία εποχή όπου ήταν κατόρθωμα αν απλά το έλεγες στον ατζέντη σου ή στο στούντιο. Όπως ανακάλυψε η Wilson, ήταν το τέταρτο άτομο που παραπονέθηκε για τον συγκεκριμένο άντρα, με τις άλλες γυναίκες να έχουν περάσει πολύ χειρότερα από εκείνη. Ωστόσο, επιβίωσε και μιλά σήμερα για αυτό. Πολύ σύντομα, θα τη δούμε και στον πρώτο δραματικό της ρόλο στο βρετανικό The Almond and the Seahorse μαζί με τη Charlotte Gainsbourg. Μιλά όμως και με αφορμή τη νέα της ταινία Senior Year στο Netflix και πόσο περήφανη νιώθει. «Θέλω να ψυχαγωγώ τους ανθρώπους και να φεύγουν νιώθοντας ότι έχουν πάρει κάτι θετικό. Φτιάξαμε την ταινία με αγάπη και είμαι πολύ περήφανη που είμαι παραγωγός της».