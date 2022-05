Laverne Cox: Γράφει ιστορία ως η πρώτη transgender Barbie

Λίγες ημέρες πριν γιορτάσει τα 50ά της γενέθλια

Η Laverne Cox απέκτησε τη δική της κούκλα Barbie λίγες ημέρες πριν γιορτάσει τα 50ά της γενέθλια. Η κούκλα αναμένεται να τεθεί προς πώληση στην τιμή των $40 ενώ η Cox δηλώνει ανυπομονησία να τη δει σύντομα στα ράφια.

Η βραβευμένη ηθοποιός και ακτιβίστρια της LGBTQ+ κοινότητας, που έγινε γνωστή με τον ρόλο της ως Sophia Burset στη σειρά Orange Is the New Black του Netflix, τιμάται με μια Tribute Collection Barbie ενώ η ίδια χαρακτήρισε την εμπειρία ως «σουρεαλιστική».

Η κούκλα, είναι ντυμένη με ένα κόκκινο φόρεμα κι ένα ασημί κολάν ενώ το σύνολό της ολοκληρώνεται από αξεσουάρ όπως ψηλοτάκουνες γόβες και ασημένια σκουλαρίκια.

Σε σχετική της δήλωση αναφέρει: «Ήταν ένα όνειρο για χρόνια να συνεργαστώ με την Barbie για να δημιουργήσω τη δική μου κούκλα. Ανυπομονώ να βρουν οι θαυμαστές την κούκλα μου στα ράφια και να έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν στη συλλογή τους μια κούκλα Barbie με πρότυπο ένα transgender άτομο».

«Ελπίζω ότι ο κόσμος μπορεί να δει αυτή τη Barbie και να κάνει μεγάλα όνειρα, όπως τα όνειρα που έκανα εγώ για την καριέρα μου. Τα όνειρα είναι μια ισχυρή πηγή και σε οδηγεί να πετύχεις περισσότερα από αυτά που αρχικά νόμιζες ότι ήταν δυνατό».

Η Cox αποκάλυψε επίσης πώς μια συζήτηση με τον ψυχολόγο της, την οδήγησε σε μια εντελώς νέα σχέση με τις κούκλες Barbie στην ενήλικη ζωή της.

«Έλεγα πόσο πραγματικά ντρεπόμουν σαν παιδί, όταν ήθελα να παίξω με μια κούκλα Barbie αλλά μου το αρνήθηκαν. Και είχα πολλή ντροπή και τραύμα γι’ αυτό». Η συμβουλή που έλαβε από τον ψυχολόγο της άλλαξε όμως τα πάντα:

«Μου είπε πως ποτέ δεν είναι αργά για να έχεις μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία. Μου πρότεινε να κάνω δώρο στον εαυτό σου μια Barbie και να παίξω μαζί της. Υπάρχει ένα μικρό παιδί που ζει μέσα Μου. Έπρεπε απλά να του δώσω το χώρο του να εκφραστεί. Και το έκανα», ανέφερε ενώ πρόσθεσε: «Η Barbie ήταν μια πραγματικά θεραπευτική εμπειρία για μένα. Ελπίζω ότι οι θαυμαστές της Barbie όλων των ηλικιών, να βρουν τη δική τους θεραπεία και έμπνευση σε αυτήν την κούκλα».

Η Cox, μιλώντας παράλληλα στο People, δήλωσε πως η κούκλα συμβολίζει ουσιαστικά μια νίκη για την κοινότητα LGBTQ όσο οι νόμοι κατά των trans ατόμων αυξάνονται ανησυχητικά. Αυτό που συνέβη τώρα, όπως συμπλήρωσε, είναι «ελπίδα και δυνατότητα σε μια χρονιά όπου πάνω από 250 νόμοι κατά των trans έχουν εισαχθεί στα νομοθετικά σώματα των πολιτειών σε όλη τη χώρα».

«Σε αυτό το περιβάλλον όπου τα trans παιδιά δέχονται επίθεση, θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί γιορτή των trans, αλλά και ένας χώρος για να ονειρεύονται, να καταλαβαίνουν και να τους υπενθυμίζεται ότι το trans είναι όμορφο».