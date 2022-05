Ο Elon Musk έχει μία μόνο ευχή για τον Johnny Depp και την Amber Heard

Η Heard και ο Musk φημολογείται ότι έβγαιναν με διαλείμματα από το 2016 μέχρι το 2018

Όσο η πολύκροτη δίκη συκοφαντικής δυσφήμισης συνεχίζεται, ο Elon Musk ένιωσε πως πρέπει να πει και να σχολιάσει κάτι για το πρώην ζευγάρι αφού ο ίδιος αναφέρεται συχνά όλο αυτό το διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο μεγιστάνας των Tesla και Space X έδωσε τη δική του απάντηση αφού πρώτα ο τηλεπαρουσιαστής, Lex Fridman έγραψε σε ένα tweet τα συμπεράσματά του από τη δική, όπως μεταξύ άλλων πως «η αγάπη μπορεί να γίνει και άσχημη».

Απαντώντας στο tweet το βράδυ της Παρασκευής, ο Mysk έγραψε: «Εύχομαι να προχωρήσουν και οι δύο με τη ζωή τους. Στα καλύτερά τους, είναι και οι δύο απίστευτοι».

I hope they both move on. At their best, they are each incredible.