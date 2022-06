Ο πρίγκιπας Louis ξαναχτυπά με νέες γκριμάτσες και το ίντερνετ ταυτίζεται, ξανά, μαζί του

Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε η παρέλαση που διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες και τον έκανε να μη βλέπει την ώρα να τελειώσει

Μόλις τρεις μέρες μετά την αξέχαστη παράσταση που έδωσε κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της γιαγιάς του, Ελισάβετ, ο 4χρονος πρίγκιπας Louis επιστρέφει δριμύτερος και γίνεται ξανά viral με γκριμάτσες και την πιο αστεία και γλυκιά δυσανασχέτηση.

Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε η παρέλαση που διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες και τον έκανε να μην μπορεί να κάτσει ούτε λεπτό στη θέση του χωρίς να κάνει κάποια χειρονομία ή έκφραση. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτών των ωρών, ο πρίγκιπας Louis φαίνεται να τα δίνει όλα όσο η Kate Middleton προσπαθεί μάταια να τον συγκρατήσει.

Catherine: Now Louis, you should...

Prince Louis: Absolutely not! **covers her mouth**

😅😅😅💕💜 pic.twitter.com/R4Qi19z7MX — Royally Blunt (@RoyallyBlunt) June 5, 2022

Φυσικά, δεν κατάφερε να τον σταματήσει καμία δωροδοκία ούτε φυσικά ο ξάδερφος των Kate και William, Michael Tindall, που προσπάθησε να κάνει με το χέρι του το σήμα ότι τον βλέπει και ότι δεν είναι σωστό να συμπεριφέρεται έτσι.

Ο μικρός συνέχισε να δίνει ρεσιτάλ, διασκεδάζοντας όποιον είχε αρχίσει να βαριέται την εκδήλωση και τους εορτασμούς. Ο 4χρονος έβγαζε τη γλώσσα, κρατούσε ένα μαξιλάρι μπροστά στο πρόσωπό του, δεν έμεινε ούτε λεπτό ακούνητος στη θέση του, έκανε το σήμα της νίκης ενώ άκουγε τη μουσική και φυσικά κορόϊδευε την μητέρα του. Έκανε όλες τις γκριμάτσες και τις εκφράσεις που μπορεί να σκεφτεί κανείς, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω του.

Prince Louis loving all the animal costumes for the #PlatinumJubileepageant!



He’s just a bundle of fun and energy😂 pic.twitter.com/sgOwC7aHAJ — Belle (@RoyallyBelle_) June 5, 2022

Μέχρι και ο πρίγκιπας Κάρολος προσπάθησε να τον ηρεμήσει αλλά μάταια.

How does Prince Louis manage to express every expression on the emoji keyboard in one sitting? Kid is gold! #PrinceLouis #JubileeCelebrations pic.twitter.com/P0xOdKzGmX — Sarah 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@MissChief__) June 5, 2022

We hope you’re enjoying watching the #PlatinumJubileePageant as much as we are! 🤩 pic.twitter.com/AlkuPijL3c — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 5, 2022

Ετσι ο Louis καθώς βαριόταν, έδωσε το δικό του ρεσιτάλ κι έγινε για μία ακόμη φορά το απόλυτο mood meme.

Φυσικά, τα social media υποκλίθηκαν μπροστά του και οι εκφράσεις του χαρακτηρίστηκαν για μία ακόμη φορά «θρυλικές». «Ο πρίγκιπας Louis αξίζει να έχει τη δική του ενότητα στα memes. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο εκφραστικό είναι το πρόσωπό του». Και δεν έχουμε παρά να συμφωνήσουμε απολύτως με αυτό!