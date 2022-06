«Η χειρότερη ιδέα του κόσμου»: Η Jennifer Lopez δεν ήθελε να εμφανιστεί στο Super Bowl με τη Shakira

To Halftime αποκαλύπτει μεταξύ άλλων, πως η Jennifer Lopez δεν ήθελε με τίποτα να μοιραστεί τη σκηνή στο ημίχρονο του Super Bowl με τη Shakira

Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη JLo, Halftime, έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca και εστιάζει στη ζωή της star τόσο επάνω στη σκηνή όσο κι εκτός.

Όπως αποκαλύπτεται, η Lopez μίσησε την ιδέα να εμφανιστεί μαζί με τη Shakira στο show του ημιχρόνου στο Super Bowl το 2020 παρόλο που που δεν το καταλάβαμε ποτέ όσο απολαμβάναμε και τις δύο επί σκηνής. Μπορεί το διάλειμμα, κατά το οποίο ερμήνευσαν επιτυχίες, να κράτησε λίγα λεπτά αλλά δεν έλειψαν οι εντάσεις.

H Lopez ήταν εκείνη που εναντιώθηκε στην ιδέα οι δύο τους να συνυπάρξουν για τόσο λίγα λεπτά στη σκηνή του NFL, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ήταν «η χειρότερη ιδέα στον κόσμο» να έχεις δύο ανθρώπους να μοιράζονται τη σκηνή του ημιχρόνου.

Όπως είχε μάλιστα προσθέσει τότε όσο έκανε πρόβες: «Έχουμε έξι γαμ@@@@α λεπτά. Έχουμε τριάντα δεύτερα ενός τραγουδιού και αν βγάλουμε το ένα λεπτό, μας μένουν πέντε. Όμως, πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα τραγούδια που θα τραγουδήσουμε. Πρέπει να έχουμε τις ερμηνευτικές στιγμές μας. Δεν πρόκειται να είναι μια γαμ@@@@η χορευτική επιθεώρηση, πρέπει να δώσουμε το ερμηνευτικό στίγμα μας».

Οι εκρηκτικές Shakira και Lopez είχαν συνολικά 14 λεπτά, από επτά λεπτά η καθεμία, να ερμηνεύσουν επιτυχίες και να καθηλώσουν το κοινό. Η Lopez φαίνεται μάλιστα να συζητάει στην αρχή με τη Shakira για το show τους και τον χρόνο της καθεμιάς στη σκηνή.

Όπως είχε αναφέρει η Shakira: «Ξέρω πως οι άνθρωποι του Super Bowl θέλουν να εναλλασσόμαστε. Δεν γνωρίζω πόσα ακριβώς λεπτά θα έχω». Η Lopez τότε της απάντησε: «Άσε με να τους το θέσω. Είπαν 12 λεπτά. Έχω έγκυρη πληροφόρηση πως θα έχουμε άλλο ένα ή δύο λεπτά επιπλέον, οπότε πάμε στα 13 ή 14 λεπτά. Νομίζω, Shakira, πως πρέπει να έχεις εσύ τον μισό χρόνο κι εγώ τον άλλο μισό. Αν ήταν να εμφανιστούν δύο πρώτα ονόματα, έπρεπε να μας έχουν δώσει 20 λεπτά».

Κανείς δεν θα ξεχάσει πάντως το αποτέλεσμα εκείνης της βραδιάς. Οι δυο τους έδωσαν μια παράσταση που θα θυμόμαστε για χρόνια, κάνοντας όλο τον πλανήτη να υποκλιθεί. Δεν ήταν λίγοι οι celebrities, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που δήλωσαν δημόσια των θαυμασμό τους για ένα από τα καλύτερα half-time show στην ιστορία.

