Brooke Shields: «Οι γυναίκες μετά τα 50 δεν έχουν καμία εκπροσώπηση στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο»

Η Brooke Shields είναι από εκείνες τις stars που θέλουν μια μέρα να δουν όλες τις γυναίκες να «αγκαλιάζουν» την ηλικία τους, όπως κάνει κι εκείνη. Στόχος της είναι να εμπνεύσει κάθε γυναίκα και να τη στρέψει προς αυτή την κατεύθυνση.

H 57χρονη star σε σχέση με το παρελθόν, νιώθει πιο σίγουρη από ποτέ γι' αυτό που είναι και πρόσφατα μίλησε στο podcast Verywell Mind για τη μοναδικότητά του να είσαι 50 και πώς η ηλικία θα έπρεπε να είναι ένας ύμνος για όλες τις γυναίκες. Σύμφωνα με την ίδια, η λαμπερή βιομηχανία του θεάματος βλέπει τις γυναίκες που βρίσκονται σε αυτή την ηλικία ως «μαραμένες οντότητες», στρέφοντας όλα τα φώτα στα άτομα μικρότερης ηλικίας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά για την ηλικία της: «Όταν πέρασα τα 50, σκέφτηκα: ένα λεπτό, δεν υπάρχει κανείς που να μου μιλάει. Με προσπερνούν». Η ίδια πρόσθεσε μάλιστα πως οι γυναίκες μετά από αυτή την ηλικία δεν έχουν καμία εκπροσώπηση στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, κυρίως όταν τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει και εστιάζουν πια στον εαυτό τους και τις ανάγκες τους.

«Είναι μια περίοδος της ζωής μου που νιώθω επιτέλους περισσότερο σίγουρη για τον εαυτό μου και λιγότερο μπερδεμένη. Ξέρω πια τι θέλω και ποια είμαι. Και αυτό έρχεται μόνο με την πάροδο των χρόνων». Η star εύχεται μια μέρα όλες οι γυναίκες να αγαπήσουν αυτό που πραγματικά είναι παρά το πέρασμα του χρόνου και να αγκαλιάσουν τις νέες και διαφορετικές εκδοχές της εικόνας τους.

Όπως λέει: «Μόνο τότε θα μπορέσεις να βρεις την ευτυχία, την ηρεμία και την αποδοχή της μοναδικότητάς που κρύβεται μέσα σου. Μόνο όταν θα ξεκινήσεις να βλέπεις τον εαυτό σου διαφορετικά. Τότε ξεκινάς να κάνεις διαφορετικές επιλογές για να υποστηρίξεις αυτό τον υπέροχο, όμορφο, μοναδικό, διαφορετικό άνθρωπο. Όμως πρέπει να το καλλιεργήσεις πρώτα».

Tον Δεκέμβρη του 2021, η Shields είχε επίσης μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός ότι άργησε να αφυπνιστεί σεξουαλικά αλλά αυτό δεν θα ήθελε να συμβεί και στις κόρες της. Σε συνέντευξή της, η διάσημη ηθοποιός είχε πει: «Το σεξ για μένα, έχει εξελιχθεί πολύ. Κάθε δεκαετία ήταν και μια διαφορετική εποχή στη ζωή μου. Στα 20 μου, αντιμετώπιζα αυτό το θέμα με τρόμο γιατί μέχρι τα 22 μου ήμουν παρθένα. Στα 30 μου, δεν ήθελα να φαίνομαι sexy. Ένιωθα πως το σώμα μου είχε μια συγκεκριμένη αποστολή, πως λειτουργούσε μόνο για να δημιουργήσει κάτι. Αυτό ήταν ένα ταξίδι που κράτησε 10 χρόνια».

