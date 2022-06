O Bradley Cooper αποκάλυψε ποιος ηθοποιός τον βοήθησε να απεξαρτηθεί από τις ουσίες και το αλκοόλ

Ο Bradley Cooper πρόσφατα μίλησε ανοιχτά για την εποχή που ήταν εθισμένος στην κοκαΐνη και το αλκοόλ, αποκαλύπτοντας το πρόσωπο που τον βοήθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του

Το 2018, ο Bradley Cooper υποδύθηκε εξαιρετικά στο "Α Star is Born" έναν τραγουδιστή της Country, που ήταν εθισμένος με τις καταχρήσεις και ίσως η επιτυχία του στον ρόλο του Jack Maine να ήταν τόσο μεγάλη επειδή αντιμετώπιζε και στην πραγματική του ζωή πρόβλημα με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Ο ηθοποιός βρέθηκε πρόσφατα στο Smartless podcast που συμπαρουσιάζουν οι ηθοποιοί Jason Bateman, Will Arnett και Sean Hayes και μίλησε ανοιχτά για την εποχή που είχε μόλις αποχωρήσει από τη σειρά "Alias" όπου συμπρωταγωνιστούσε με την Jennifer Garner κι έκανε χρήση ναρκωτικών.

In a podcast with Will Arnett, Cooper credited the actor with putting him "on a path of deciding to change my life" (via @toofab)https://t.co/TwzjpE2QDr — TMZ (@TMZ) June 14, 2022

Όπως αποκάλυψε, η νηφαλιότητα άλλαξε τα πάντα στην ζωή του και όλα πήραν άλλη τροπή όταν μπόρεσε να συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται βοήθεια. Ο ίδιος μίλησε ανοιχτά για την κατάχρηση και τον εθισμό του στα 20 του, όπως και για την αυτοεκτίμησή του που τότε είχε χτυπήσει κόκκινο.

Το πρόσωπο- κλειδί που τον βοήθησε να απεγκλωβιστεί από το πρόβλημά του, όπως μοιράστηκε με το κοινό, ήταν ο Will Arnett. Η βοήθεια ξεκίνησε συγκεκριμένα, μετά από ένα δείπνο. O Bradley λοιπόν αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό λέγοντας στον Will: «Φίλε, θυμάσαι που είχαμε φάει μαζί τις προάλλες; Πώς νομίζεις ότι πήγε;».

Bradley Cooper, Arnett's old roommate (really) is here to debut trailer for his directorial debut, A STAR IS BORN, starring Lady Gaga (who is neither here nor was Arnett's roommate -- far as I know). #CinemaCon pic.twitter.com/eyUW4o9Oam — Barry Hertz (@HertzBarry) April 25, 2018

Ο Cooper πίστευε αρχικά ότι το «κακό» χιούμορ που είχε υιοθετήσει τότε για να μιμηθεί κωμικούς όπως ο Arnett, είχε κερδίσει τους καλεσμένους. Ωστόσο, ο Arnett του είπε ωμά την αλήθεια. «Ο Will Arnett έλεγε: "Ήσουν ένας πραγματικός μ@λ@κ@ς, φίλε. Ήσουν πραγματικά μ@λ@κ@ς"».

Το ταρακούνημα αυτό από τον Arnett μαζί με την παρατήρησή του ότι ο Cooper δεν είχε βγάλει ακόμη έξω τον σκύλο του ενώ ήταν ήδη 4:00 το απόγευμα, ήταν εκείνα που ουσιαστικά τον έκαναν να δει κατάματα το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσει.

Bradley Cooper Recalls Time in His 20s When He Was 'So Lost' and 'Addicted to Cocaine' https://t.co/YWCF80X4IH — People (@people) June 14, 2022

«Εκείνη ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα ότι είχα πρόβλημα με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Ο τύπος που νομίζω ότι κάνει κακό χιούμορ, μου λέει την αλήθεια, και αυτό άλλαξε ολόκληρη τη ζωή μου», σχολίασε ο ηθοποιός, προσθέτοντας: «Ήμουν τόσο χαμένος και ήμουν εθισμένος στην κοκαΐνη. Ο Will πήρε το ρίσκο να κάνει αυτή τη δύσκολη συζήτηση μαζί μου τον Ιούλιο του 2004 και αυτό με έβαλε σε έναν άλλον δρόμο για να αλλάξω τη ζωή μου. Ήταν πραγματικά ο Will Arnett. Αυτός είναι ο λόγος».

Ο Arnett από τη δική του πλευρά, δήλωσε γύρω από το πόσα έχει καταφέρει από τότε μέχρι σήμερα ο Bradley: «Ήταν φοβερό να σε βλέπω σε αυτό το μέρος και να σε βλέπω να νιώθεις άνετα. Τίποτα δεν με έχει κάνει πιο ευτυχισμένο».