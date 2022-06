Ο σκηνοθέτης Paul Haggis συνελήφθη για σεξουαλική κακοποίηση - Γυναίκα κατήγγειλε ότι τη βίαζε για 2 μέρες

Το φερόμενο ως θύμα, όπως ανακοίνωσαν οι ιταλικές αστυνομικές αρχές, κακοποιήθηκε από τον διάσημο σκηνοθέτη, ο οποίος στη συνέχεια τη μετέφερε στο αεροδρόμιο Papola Casale στο Brindisi τα ξημερώματα, ενώ η ίδια βρισκόταν σε «ασταθή σωματική και ψυχολογική κατάσταση»

O σκηνοθέτης Paul Haggis συνελήφθη από τις Αρχές στην πόλη Ostuni της νότιας Ιταλίας έπειτα από κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο σεναριογράφος του "Million Dollar Baby" και σκηνοθέτης του "Crash" ανάγκασε μια νεαρή γυναίκα να συνευρεθεί μαζί του. Ο Haggis εξανάγκασε τη γυναίκα, που δεν ήταν Ιταλίδα, σε σεξουαλικές περιπτύξεις στις δύο ημέρες που βρέθηκε στην πόλη για κάποια masterclasses στο Allora Fest.

