Σεξουαλική κακοποίηση: Οι φράσεις που πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε

Η σεξουαλική βία και κακοποίηση έχει πολλά πρόσωπα, πολλαπλές μορφές και μηδενική ανοχή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εβδομάδα (7-13 Φεβρουαρίου) είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση και την πρόληψη κατά του φαινομένου που λαμβάνει παγκοσμίως τεράστιες διαστάσεις ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Rape Crisis, 1 στις 5 γυναίκες στη Βρετανία έχουν πέσει θύματα βιασμού ή σεξουαλικής παρενόχλησης ως ενήλικες. Με φετινό hashtag #ITSNOTOK, η εβδομάδα ενημέρωσης στοχεύει να ανοίξει τον δρόμο σε έναν εποικοδομητικό διάλογο.

Σε ένα δυνατό post που έγινε στο Twitter από την οργάνωση που παρέχει δωρεάν συμβουλευτική σε θύματα βιασμού The Rowan Project, αναφέρονται όλες οι λάθος φράσεις που δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε ή να αποδεχόμαστε όταν ο λόγος περιστρέφεται γύρω από τη σεξουαλική βία.

Next week is Sexual Abuse & Sexual Violence Awareness Week. We really need to look at the language that we just accept as “normal” in the legal system. Terms like this can trivialize sexual assault and abuse and add to the #rapeculture in our society.#ItsNotOk #VAWG #CSA pic.twitter.com/nbIgZXnrE4