«Είσαι ο ήρωάς μου»: Ο Ben Stiller συνάντησε τον Volodymyr Zelensky στο Κίεβο

Ο Ben Stiller συναντήθηκε με τον Volodymyr Zelensky στο Κίεβο με την ιδιότητα του πρέσβη Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Ο Ben Stiller βρέθηκε ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων στην Ουκρανία ως πρέσβης Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και συναντήθηκε με τον Volodymyr Zelensky αφού προηγουμένως επισκέφθηκε κατεστραμμένες περιοχές από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε όλο το Κίεβο, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας.

Η χειραψία ανάμεσα στον ηθοποιό και τον πρόεδρο της Ουκρανόας ήταν ιδιαίτερα θερμή ενώ κάποια στιγμή ο Stiller είπε στον Zelensky: «Είσαι ο ήρωάς μου!». Οι δυο τους έκατσαν στη συνέχεια να συζητήσουν το τεράστιο ζήτημα των προσφύγων που εκτοπίστηκαν από τη χώρα τους από τη ρωσική εισβολή.

Με τον ηθοποιό ταξίδεψε και η εκπρόσωπος της UNHCR για την Ουκρανία, Karolina Lindholm Billing και μαζί πήγαν στις αστικές περιοχές του Irpin, σύμφωνα με το Hollywood Reporter, όπου συζήτησαν με κατοίκους που επέζησαν από τους βομβαριδισμούς.

«Είναι πολύ διαφορετικό να βλέπεις την καταστροφή στην τηλεόραση και τα κοινωνικά δίκτυα κι άλλο να την αντικρίζεις με τα ίδια σου τα μάτια. Το σοκ είναι πολύ μεγαλύτερο», ανέφερε ο Stiller. «Αυτό που είδες στο Irpin είναι σίγουρα τρομακτικό. Αλλά είναι ακόμα χειρότερο να φανταστούμε τι συμβαίνει στους οικισμούς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό προσωρινή κατοχή στα ανατολικά», ήτανη απάντηση του προέδρου της πολιορκημένης χώρας.

Επίσης, οι δυο τους συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης των προσωρινά εκτοπισμένων ανθρώπων στην Ουκρανία, αλλά και των προσφύγων στην Πολωνία, τους οποίους ο ηθοποιός είχε επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο. Ο Zelensky τόνισε παράλληλα την παραβίαση των δικαιωμάτων των Ουκρανών που μεταφέρθηκαν με τη βία στη Ρωσία.

🇺🇦 is grateful to Hollywood stars who, despite the danger, have visited us. @SeanPenn,@LievSchreiber, Angelina Jolie,@BenStiller you are more than just an inspiration to all of us. Millions around the world have heard the truth from you about the struggle of the 🇺🇦 people. pic.twitter.com/ip0h4GQrBW