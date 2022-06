Ο πρίγκιπας Harry είναι ο πρώτος από τη βασιλική οικογένεια που πήρε θέση για τις αμβλώσεις

Πολλοί Αμερικανοί πολίτες, όπως και άνθρωποι από όλο τον κόσμο ξεσηκώθηκαν εναντίον της απόφασης που δεν αφήνει περιθώρια επιλογής στο σώμα και το μέλλον μιας γυναίκας. Ανάμεσά τους, και ο πρίγκιπας Harry, ο οποίος σύμφωνα με τη Meghan Markle, είχε μια πολύ έντονη αντίδραση απέναντι στην είδηση.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε κι επίσημα τον νόμο Roe v. Wade, βάζοντας τέλος στο δικαίωμα στην άμβλωση.

«Είναι φεμινιστής», σχολίασε η Meghan για εκείνον σε συνέντευξή της στη Vogue, όπου με τη Gloria Steinem μίλησαν ανοιχτά για τις προκλήσεις που ακολουθούν την αφαίρεση του δικαιώματος στην άμβλωση αλλά και για το γιατί δεν θα σταματήσουν να ελπίζουν.

«Η αντίδραση του την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν κατηγορηματική και απότομη, ακριβώς σαν τη δική μου», τόνισε για τον Harry, προσθέτοντας: «Οι άνδρες χρειάζεται να ακουστούν αυτή τη στιγμή ακριβώς επειδή αυτές οι αποφάσεις επηρεάζουν τις σχέσεις, τις οικογένειες, τις κοινότητες σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί να στοχοποιούνται οι γυναίκες αλλά οι επιπτώσεις μας αφορούν όλους. Ο σύζυγός μου κι εγώ μιλήσαμε πολύ γι' αυτό τις προηγούμενες ημέρες».

Κι ενώ η Αμερική επέστρεψε δυναμικά στο 1973, τότε που δεν υπήρχε δικαίωμα στην άμβλωση, η Δούκισσα του Sussex τόνισε τη σημασία του να μην εγκαταλείψει κανείς τον αγώνα, διατηρώντας την ελπίδα. «Ξέρω ότι πολλές γυναίκες τώρα διακατέχονται από ένα αίσθημα απόγνωσης. Αλλά πρέπει να είμαστε όλες ενωμένες και να μη βυθιστούμε. Αυτή η στιγμή απαιτεί ενότητα, ακούγοντας πραγματικά τους ανθρώπους, καταλαβαίνοντας το Σύνταγμα το οποίο γράφτηκε σε μια εποχή όπου οι γυναίκες ήταν πολίτες δεύτερης τάξης. Δεν είμαστε τώρα».

«Χρειάζεται να αλλάξουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα», πρόσθεσε η Meghan, προσθέτοντας πως η Gloria ανήκει στις γυναίκες που μάχονται γι' αυτό εδώ και δεκαετίες. Είμαι ευγνώμων που παίρνω τη σκυτάλη δίπλα της και που θα συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή την εξαιρετική δουλειά μαζί».

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την επίσημη ακύρωση του νόμου Roe v. Wade, που αποτέλεσε ορόσημο το 1973 γιατί έδινε συνταγματικά το δικαίωμα στις γυναίκες να κάνουν έκτρωση, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων.

Τουλάχιστον 13 Πολιτείες είναι νομικά έτοιμες να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις μέσα σε 30 ημέρες. Πολλές ακόμη Πολιτείες όπου η πρόσφατη νομοθεσία κατά των αμβλώσεων έχει μπλοκαριστεί από τα δικαστήρια, πρόκειται να δράσουν στη συνέχεια, με τους νομοθέτες να προχωρούν στην ενεργοποίηση της νομοθεσίας τους που παρέμενε αδρανής.

Το δικαστήριο φαίνεται πως προχώρησε σε μια τέτοια απόφαση, αλλάζοντας γνώμη καθώς δικαστές υπέρμαχοι των αμβλώσεων έφυγαν και αντικαταστάθηκαν από δικαστές πιο συντηρητικούς. Κυρίως όταν η δικαστής Ruth Bader Ginsburg, κορυφαία φιλελεύθερη και υπέρμαχος των δικαιωμάτων στην άμβλωση, πέθανε λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές του 2020. Ο τότε πρόεδρος Donald Trump κάλυψε γρήγορα την κενή θέση με τη δικαστή Amy Vivian Coney Barrett, μια συντηρητική, ο διορισμός της οποίας έβαλε σε υψηλό κίνδυνο την απόφαση για τις αμβλώσεις.

“This is a sad day for the country, in my view. But it doesn't mean the fight is over.”



President Joe Biden discusses abortion rights, legislation and medical resources after the US Supreme Court overturned Roe v. Wade https://t.co/KSYPyliDSN pic.twitter.com/1ZWVgSZnjR