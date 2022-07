Keanu Reeves: Ο φανταστικός, ατελείωτος διάλογος που είχε με μικρό θαυμαστή, μετά από 8 ώρες πτήσης

«Μικρές στιγμές όπως αυτή μπορούν να κάνουν απίστευτη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων», σχολίασε ο Andrew Kimmel που έκανε γνωστό το συμβάν, προσθέτοντας: «Χρειαζόμαστε περισσότερους Keanus!»

Ο Keanu Reeves δεν είχε ιδέα τι σημαίνει "Internet boyfriend", μέχρι τουλάχιστον το 2019, όταν ένας ρεπόρτερ από το People τον ρώτησε πώς νιώθει που έχει χαρακτηριστεί έτσι. «Τι έχω χαρακτηριστεί;» είχε ρωτήσει τότε με έκπληξη, πλησιάζοντας τον ρεπόρτερ για να ακούσει. Ο όρος, που αναφέρεται σε διάσημους άντρες για τους οποίους τρελαίνεται όλο το διαδίκτυο, δεν χρησιμοποιείται πλέον ιδιαίτερα, αλλά αν κάποιος μπορεί να έχει αυτόν τον τίτλο, θα ήταν ο Keanu.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε έναν παραπάνω λόγο για να πειστείτε πως ο διάσημος ηθοποιός αξίζει δικαιωματικά τον τίτλο, ένα πρόσφατο viral tweet έρχεται να σας το επιβεβαιώσει. Ο star για μία ακόμη φορά έγινε αντικείμενο λατρείας και θαυμασμού στα social, όταν έκατσε με υπομονή και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις ενός μικρού θαυμαστή του στον χώρο του αεροδρομίου μετά από πτήση οκτώ και κάτι ωρών από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό παραγωγό, Andrew Kimmel.

Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one… pic.twitter.com/T7m7PciL5C

Η συμπεριφορά του χαρακτηρίστηκε «άψογη» και ο απίστευτος διάλογος μεταξύ του ηθοποιού και του μικρού αποδεικνύουν την ανθρώπινη και προσιτή πλευρά των διασήμων. «Σκέφτηκα να μοιραστώ το συμβάν γιατί μικρές στιγμές όπως αυτή μπορούν να κάνουν απίστευτη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων», σχολίασε ο Kimmel, προσθέτοντας: «Χρειαζόμαστε περισσότερους Keanus!».

Όλα ξεκίνησαν όταν ο μικρός θαυμαστής του ζήτησε αυτόγραφο και του είπε να του απαντήσει κάποιες γρήγορες ερωτήσεις! Ο πρωταγωνιστής του Matrix δέχτηκε με χαρά να απαντήσει και αυτός είναι ο φανταστικός τους, viral διάλογος.

Kid: Why were you in London?



KR: Filming a documentary.



Kid: I saw online you were at the Grand Prix (pronouncing the x)



KR: Yes, the Grand Prix (in a French accent, without correcting him). F1! Race cars!



Kid: Do you drive?



KR: Not F1, but I like riding motorcycles.