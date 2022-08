Η πριγκίπισσα Charlotte ξεπέρασε σε γκριμάτσες του πρίγκιπα Louis και έκλεψε την παράσταση

Μπορεί να είναι μια μικρή πριγκίπισσα αλλά μόλις έγινε και η βασίλισσα της γκριμάτσας

Μέχρι χθες, ο πρίγκιπας Louis κατείχε τα βασιλικά πρωτεία στις χειρονομίες και τις γκριμάτσες αλλά τις τελευταίες ώρες η αδερφή του, πριγκίπισσα Charlotte έκλεψε την παράσταση και την πρωτιά του αδερφού της καθώς έγινε με τις εκφράσεις της το απόλυτο mood meme.

Όλα ξεκίνησαν όταν η μικρή πριγκίπισσα συνόδευσε τους γονείς της στους αγώνες κολύμβησης στο πλαίσιο των Αγώνων της Κοινοπολιτείας. Η Charlotte βρήκε λοιπόν την αφορμή να κάνει μια σειρά από επικές, αδιανόητες και αστείες εκφράσεις όσο παρακολουθούσε τους αγώνες. Η κάμερα φυσικά ήταν στραμμένη διαρκώς επάνω της όσο εκείνη παρακολουθούσε το θέαμα.

Some very special guests are in attendance today. A warm welcome to Birmingham, @KensingtonRoyal ! #B2022 pic.twitter.com/MQSNB47B37

To internet εμπνεύστηκε για τα καλύτερα meme κι εμείς δεν μπορούμε παρά να ταυτιστούμε με τις διαθέσεις, τις χειρονομίες και τις εκφράσεις.

Σηκωνόταν με φόρα και κάθε της κίνηση έκρυβε κι από έναν μικρό ενθουσιασμό. Χειροκροτούσε ενθουσιαμένη, έβγαζε τη γλώσσα της κι έκανε ό,τι περνάει από το χέρι της για να δείξει ότι περνάει φανταστικά (ή και όχι). Η επτάχρονη πριγκίπισσα είχε κλέψει τις εντυπώσεις με τον ίδιο τρόπο και στο Πλατινένιο Ιωβηλαίο.

PRINCESS Charlotte momies!🥰



After the mummies of Prince Louis in #PlatinumJubilee and the mummies of Prince George in #Wimbledon, we now have the mummies of Princess Charlotte in #commonwealthgames.#PrincessCharlotte #DuchessofCambridge #KateMiddleton #Girl pic.twitter.com/JVT0T5xBZL