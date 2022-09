Η Meghan Markle ανέφερε μόνο 54 φορές τον εαυτό της σε ομιλία για την ισότητα των φύλων

Και οι royal experts (και όχι μόνο) το βρήκαν λίγο εγωιστικό

Η Meghan Markle κατηγορήθηκε χθες το βράδυ ότι έκανε μια ομιλία που επικεντρώθηκε στον εαυτό της, στη σύνοδο κορυφής του One Young World στο Μάντσεστερ, καθώς έκανε 54 αναφορές στον εαυτό της κατά τη διάρκεια μιας επτάλεπτης ομιλίας σε νέους για την ισότητα των φύλων.

Η 41χρονη Δούκισσα του Σάσεξ, έκανε την πρώτη της ομιλία στη Βρετανία μετά το Megxit (όταν, δηλαδή, έφυγαν οριστικά από το ΗΒ με τον Harry, για την Αμερική) καθώς άνοιξε την εκδήλωση στο Bridgewater Hall στο Μάντσεστερ, την οποία παρακολουθούσε χαμογελαστός ο σύζυγός της πρίγκιπας Harry.

Αυτό όμως που προβληματισε τόσο το κοινό όσο και τους royal experts ήταν το γεγονός ότι η Meghan μίλησε περισσότερο για τη δική της περίπτωση, για τον πρίγκιπα Harry και τον αντίκτυπο του να γίνει μητέρα. Είπε, ωστόσο, πως ήταν «πολύ ωραίο που επέστρεψα στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Στη συνέχεια μίλησε για το πώς η ζωή της είχε «αλλάξει σημαντικά» - μια αναφορά που μπορεί να είχε σχέση με τον Archie, τη βασιλική οικογένεια και το Megxit.

Η Meghan είπε στο κοινό που αποτελούνταν κυρίως από νέους ανθρώπους για το πώς πρωτοεμφανίστηκε στον οργανισμό το 2014: «Με πολλούς τρόπους μάλλον ήμουν σαν εσάς, ήμουν νέα, φιλόδοξη» και δήλωσε ότι πρέπει να «αδράξουν τη στιγμή» και όχι να τους σταματήσει η αμφιβολία.

Αμφισβήτησε πώς η ίδια έφτασε στην επιτυχία, αναφερόμενη στον εαυτό της ως «το κορίτσι από το Suits» που τελικά «προσκλήθηκε να πιάσει μια θέση στο τραπέζι» με ισχυρούς ηγέτες, πρωθυπουργούς, ανθρωπιστές και ακτιβιστές. Και μίλησε για την πρώτη φορά που της ζήτησαν να γίνει σύμβουλος. «Ήμουν τόσο συγκλονισμένη από αυτή την εμπειρία, που νομίζω ότι κράτησα ακόμη και τη μικρή χάρτινη ετικέτα με το όνομά μου», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν «Απλώς απόδειξη: απόδειξη ότι ήμουν εκεί, απόδειξη ότι ανήκω, γιατί η αλήθεια ήταν ότι δεν ήμουν σίγουρη ότι ανήκα».

Η Ingrid Seward, αρχισυντάκτρια του Majesty Magazine, είπε ότι η ομιλία της Meghan «ήταν απλώς "εγώ, εγώ, εγώ" και επαινούσε τον εαυτό της».

Το ζεύγος έτυχε θερμής υποδοχής. Όμως λίγα λεπτά νωρίτερα, καθώς κατέβαινε από το αυτοκίνητό του, ένα πλήθος 100 ατόμων τους αποδοκίμασε πίσω από ένα φράγμα λίγα μέτρα μακριά, με τους θεατές να λένε ότι το γιουχάρισμα ήταν τόσο δυνατό που «δεν υπήρχε αμφιβολία ότι θα το είχαν ακούσει». Ένας διαδηλωτής κρατούσε μια πινακίδα που έγραφε: «FO Harry and Me-Gain Fake Royals».

Photo credits: Splash News/Ideal Image

Παρά το γεγονός ότι επιλέχθηκε για να συζητήσει την ισότητα των φύλων, η Meghan έκανε μόνο μια σύντομη αναφορά σε μια γυναίκα εκτός από τον εαυτό της. Η Δούκισσα του Sussex είπε ότι τον πρώτο χρόνο που εντάχθηκε στο One Young World στο Δουβλίνο, δούλεψε με μια νεαρή γυναίκα από την Ερυθραία της Αφρικής.

«Είχε δραπετεύσει από την πατρίδα της, φεύγοντας με σφαίρες πάνω από το κεφάλι της. Ακόμα το θυμάμαι τόσο καλά», είπε. «Θυμάμαι το σοκ μου, και θυμάμαι επίσης το θάρρος της, την αναγνώρισή μου για το πόσο συνεχίζεται κάθε μέρα με τόσους πολλούς να κάνουν τα στραβά μάτια. Και όμως, παρ' όλες τις αντιξοότητες, όπως και τόσοι πολλοί, εξακολουθούσε να επιμένει».

Οι βασιλικοί εμπειρογνώμονες την επέκριναν για μια ομιλία που «στερούνταν περιεχομένου» και ήταν γεμάτη από μπερδεμένα και ανειλικρινή σχόλια.

«Δεν μπορώ να οραματιστώ ή να καταλάβω πώς οι 2.000 νέοι κατάλαβαν μια λέξη από αυτό για το οποίο μιλούσε», είπε στην The Sun η Ingrid Seward, αρχισυντάκτρια του Majesty Magazine. «Δεν είχε νόημα. Ήταν όλα για αυτήν και σχετίζονταν όλα με τον εαυτό της. «Δεν νομίζω ότι ήξερε για τι πράγμα μιλούσε. Ήταν απλώς "εγώ, εγώ, εγώ" και επαινούσε τον εαυτό της».

Από την άλλη, ο βασιλικός συγγραφέας Phil Dampier κατηγόρησε τη Δούκισσα ότι «θέλει να ακούγεται ειλικρινής» καθώς ανέβηκε στη σκηνή χαμογελαστή και είχε μια εξαιρετικά φιλική συμπεριφορά. «Χρησιμοποιούσε τις υποκριτικές της ικανότητες όταν έκανε το σχόλιο ότι επέστρεφε στο Ηνωμένο Βασίλειο», είπε στη Mail Online. «Ξεκίνησε ξεκάθαρα μια επίθεση δημοσίων σχέσεων έχοντας δεχτεί εχθρότητα από τον βρετανικό Τύπο».

«Αν συναντούσε τα περισσότερα μέλη του κοινού στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είχε καλή υποδοχή, αλλά στη σκηνή με ένα κοινό που τείνει να είναι στο πλευρό της - ή έχει την τάση να τη στηρίξει - θα μπορούσε να ξεφύγει λέγοντας πολύ λίγα και χειροκροτήθηκε γι' αυτό».

Ο Robert Jobson, συγγραφέας του «William at 40: The Making of a Modern Monarch» δήλωσε στη Mail Online: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Meghan είναι ρήτορας πρώτης κατηγορίας. Μιλάει με πάθος και προσελκύει το κοινό της». «Είμαι σίγουρος επίσης ότι μετά από όλες τις επιθέσεις που έχει κάνει εναντίον της βασίλισσας και της βρετανικής βασιλικής οικογένειας το σχόλιό της που λέει ότι είναι καλό να επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι αλήθεια», συμπλήρωσε.

Συνέχισε λέγοντας ότι η ομιλία τον έκανε να νιώθει ότι η Meghan έχει μια «πολιτική ατζέντα μακροπρόθεσμα» και προσπαθεί να προετοιμαστεί για έναν πολιτικό ρόλο «ίσως στο Κογκρέσο ή τη Γερουσία».

«Αλλά για να το κάνει αυτό νομίζω ότι πρέπει να χάσει τον βασιλικό τίτλο της «δούκισσας» που συνδέεται με ένα σύστημα και μια οικογένεια που φαίνεται να περιφρονεί», πρόσθεσε.