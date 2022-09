Κάρολος Γ': Ανακηρύχθηκε επίσημα βασιλιάς- Δεσμεύτηκε ότι θα αφιερώσει την υπόλοιπη ζωή του στα καθήκοντά του

Ο Κάρολος Γ' είναι επίσημα ο νέος βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ δεσμεύτηκε ότι «αφιερώνει στο καθήκον όση ζωή τού απομένει»

Δύο μόλις ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας του, της Ελισάβετ, ο Κάρολος Γ' ανακηρύσσεται επίσημα σήμερα βασιλιάς.

Το Συμβουλίου Διαδοχής, μια ομάδα που αποτελείται από μέλη της βασιλικής οικογένειας, την πρωθυπουργό και άλλους ανώτερους πολιτικούς και τον Αρχιεπίσκοπο του Κάντερμπερι, συγκεντρώθηκαν για να ανακηρύξουν τον νέο βασιλιά.

Ο νέος βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε τον θάνατο της «αγαπημένης του μητέρας, της Βασίλισσας».

«Όλος ο κόσμος συμπάσχει μαζί μου για την ανεπανόρθωτη απώλεια που όλοι έχουμε υποστεί. Η μητέρα μου έδωσε ένα παράδειγμα δια βίου αγάπης και ανιδιοτελούς υπηρεσίας. Η βασιλεία της μητέρας μου ήταν απαράμιλλη κατά τη διάρκεια της σε αφοσίωση. Έχω βαθιά επίγνωση αυτής της βαθιάς κληρονομιάς και των σοβαρών καθηκόντων και ευθυνών που μου ανατίθενται τώρα. Με ενθαρρύνει βαθιά η συνεχής υποστήριξη της αγαπημένης μου συζύγου», τόνισε ο βασιλιάς Κάρολος.

Έπειτα, ο βασιλιάς Κάρολος υπέγραψε αντίγραφα για να επιβεβαιώσει ότι δόθηκε ο όρκος, τα οποία υπέγραψαν στη συνέχεια η Camila και ο πρίγκιπας William ως μάρτυρες.

Αφού έδωσε πριν λίγες ώρες το πρώτο του ιστορικό διάγγελμα, κατά το οποίο για πρώτη φορά εδώ και 70 χρόνια, ακούστηκε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο ο βρετανικός εθνικός ύμνος με την αλλαγή στους στίχους "God save the King" (Ο Θεός να σώζει τον βασιλιά), ο ίδιος ευχαρίστησε τον κόσμο για τον σεβασμό και τη συμμετοχή στο πένθος προς τη μητέρα του.

A memorial service for the Queen held at St. Paul's Cathedral is concluded with the first official rendition of 'God Save The King'. pic.twitter.com/McjCUQumBY