O νέος μονάρχης συναντήθηκε με 900 μέλη στη Βουλή στην αίθουσα του Westminster στο Λονδίνο, τα οποία εξέφρασαν τα θερμά τους συλληπητήρια για τον θάνατο της βασίλισσας

Ο βασιλιάς Κάρολος ΙΙΙ και η Καμίλα παίρνουν τη σειρά τους στον θρόνο και πρόσφατα έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση εκεί, μετά τον θάνατο της Ελισάβετ.

Ο νέος βασιλιάς εξέφρασε τη «βαθιά του ευγνωμοσύνη» για τα συλλυπητήρια που έδωσαν τα μέλη στη Βουλή ενώ όπως τόνισε ο 73χρονος για τα καθήκοντα που ακολουθούν τη στέψη του: «Αισθάνομαι το βάρος της ιστορίας. Η βασίλισσα τήρησε με πίστη και αφοσίωση τον όρκο της κι έθεσε ένα δυνατό παράδειγμα μέσα από τα καθήκοντά της και τη βοήθεια του Θεού, το οποίο δεσμεύομαι να ακολουθήσω πιστά».

"I am deeply grateful for the Addresses of Condolence by the House of Lords and the House of Commons, which so touchingly encompass what our late Sovereign, my beloved mother The Queen, meant to us all."



The King’s reply to the addresses of condolence at Westminster Hall: