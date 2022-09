Βασίλισσα Ελισάβετ: Οι 6 ακριβότερες συλλογές της που αξίζουν δισεκατομμύρια

Στα 70 μοναρχίας, η βασίλισσα Ελισάβετ έλαβε μερικούς από τους πιο «ακριβούς» τίτλους αφού κατείχε από κάστρα μέχρι τα πιο περίτεχνα κοσμήματα

H βασίλισσα Ελισάβετ ανέβηκε στον θρόνο το 1952 και από τότε μέχρι και τον θάνατό της, βρέθηκε σε νομίσματα, πίνακες της ποπ κουλτούρας, ρούχα, έγινε αντικείμενο θαυμασμού και μεγάλης αντιπάθειας και κέρδισε μερικούς από τους πιο σημαντικούς και «ακριβούς» τίτλους καθώς είχε πολλές κατοχές στο όνομά της.

Από κάστρα που άξιζαν δισεκατομμύρια και την πιο πολύτιμη συλλογή έργων τέχνης μέχρι και τα πιο ακριβά δημιουργήματα στην βρετανική ιστορία, η βασίλισσα είχε πολλά περιουσιακά στοιχεία στην κατοχή της.

Η προσωπική περιουσία της Ελισάβετ -ακίνητα, επενδύσεις, κοσμήματα, έργα τέχνης- αγγίζει τα 500 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με εκτίμηση του Forbes το 2021, που κατά το μεγαλύτερο μέρος κληρονομεί, ο γιος της, Κάρολος, ο οποίος την διαδέχτηκε αυτομάτως μετά τον θάνατο της.

1. Μια πανάκριβη συλλογή από κοσμήματα

Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε ίσως την πιο πλούσια προσωπική συλλογή κοσμημάτων και εκτιμούσε πάντα την αισθητική και την κομψότητα στη ζωή της, συμπεριλαμβανομένων των vintage κοσμημάτων. Η ιστορική συλλογή κοσμημάτων της Βασίλισσας Ελισάβετ περιελάμβανε δεκάδες στέμματα, εκατοντάδες καρφίτσες, και σχεδόν κάθε είδος πολύτιμου λίθου.

Σύμφωνα με το Vanity Fair, είναι γνωστή ως η Συλλογή του Windsor κι έχει περαστεί σε πολλές γενιές. Σκουλαρίκια, τιάρες και περίτεχνα διαμάντια ανεκτίμητης αξίας κοσμούνταν επάνω της από την αρχή της βασιλείας της, κοστίζοντας δισεκατομμύρια.

Queen Elizabeth II waved at crowds from the balcony of Buckingham Palace after her coronation in 1953.



Born in 1926, she took her first steps in a world we recognize only from sepia photographs. Here's a look back at her extraordinary life. https://t.co/xJO2CDKGSg pic.twitter.com/wjNSJoC6Kf — The New York Times (@nytimes) September 8, 2022

2. Μια εξίσου πολυτελής συλλογή από αμάξια

Όταν το 2002 η Ελισάβετ γιόρτασε το χρυσό Ιωβηλαίο για τα 50 χρόνια βασιλείας της, το σύνολο των αυτοκινητοβιομηχανιών κινητοποιήθηκε για να της προσφέρει ένα μοντέλο στο ύψος των περιστάσεων. Το νέο απόκτημα θα αντικαθιστούσε την βασιλική Rolls-Royce Phantom VI την οποία χρησιμοποιούσε από το 1977. Έτσι, η κατασκευάστρια Bentley έφτιαξε ένα αυτοκίνητο ειδικά για εκείνη.

One of my favourite photographs of Her Majesty The Queen over recent years, who, even the most staunch Republican must admit, has one of the most beautiful smiles in the land, still driving, still out and about. pic.twitter.com/cKVCwCfchP September 8, 2022

Πρόκειται για ένα τεραστίων διαστάσεων αυτοκίνητο, κάτι ανάμεσα σε Bentley Flying Spur και σε λονδρέζικο ταξί. Η Ελισάβετ άφησε εποχή στο τιμόνι αυτοκινήτων από το 1940 ενώ μέχρι τον θάνατό της χρησιμοποιούσε κυρίως σήμερα δύο λιμουζίνες Bentley, τις οποίες μερικές φορές οδηγούσε η ίδια. Μάλιστα, είχε φωτογραφηθεί να οδηγεί η ίδια μια Jaguar X-Type break ενώ έκανε εμφανίσεις αρκετά συχνά στο τιμόνι ενός 4x4 Land Rover.

3. Μια πλούσια συλλογή από κύκνους

Yesterday the annual census of the mute swan population, known as 'Swan Upping' started on the River Thames.



Swan Upping aims to educate people about swan welfare & the need to protect the swan population. pic.twitter.com/bxJYL5HuHt — The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2018

Όλοι οι κύκνοι που βρίσκονται στον Τάμεση ποταμό ήταν υπό την ιδιοκτησία της, ενώ το ίδιο ίσχυε για όλα τα δελφίνια και τις φάλαινες που βρίσκονται στα βρετανικά χωρικά ύδατα.

Swan Upping – the annual census of the swan population along the River Thames – started on Monday, the count and check will last five days.



The Queen’s Swan Marker, David Barber, spoke to GB News' royal reporter Cameron Walker about the significance and history of the event. pic.twitter.com/pX7JLNGDn0 — GB News (@GBNEWS) July 20, 2022

4. Μια περίτεχνη συλλογή έργων τέχνης

Η βρετανική βασιλική οικογένεια έχει στην κατοχή της τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή έργων τέχνης στον κόσμο, γνωστή ως Royal Collection Trust, η οποία περιλαμβάνει πάνω από ένα εκατομμύριο αντικείμενα (από πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, ταπισερί, πανοπλίες, πορσελάνες, όπλα και έπιπλα αντίκες έως πολυτελή διακοσμητικά Fabergé), τα οποία είναι διασκορπισμένα στις δεκαπέντε βασιλικές κατοικίες, μερικές από τις οποίες είναι ανοιχτές στο κοινό.

Our new exhibition #GeorgeIV is now open at The Queen's Gallery, Buckingham Palace. George IV is arguably the most magnificent of British monarchs and formed an unrivalled collection of art, much of which remains in the Royal Collection. https://t.co/dKTs55Iycb pic.twitter.com/qEBmdDZLMZ — Royal Collection Trust (@RCT) November 15, 2019

5. Οι αναρίθμητοι ιππικοί αγώνες

Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε ένα ανεξάντλητο πάθος για τα άλογα και ο προσωπικός σταύλος της τής είχε αποφέρει στη διάρκεια της ζωής και της 70χρονης μοναρχίας της, περισσότερες από 7 εκατομμύρια στερλίνες, σύμφωνα με τον ιππικό ιστότοπο myracing.com.

A lover of the horse like no other. Rest in peace, Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/gUIYIdxxuj — World Horse Racing (@WHR) September 8, 2022

6. Το νυφικό της βασίλισσας Victoria

Ένα ανεκτίμητο ένδυμα, που παγίωσε την τάση του λευκού νυφικού, ήταν εκείνο της βασίλισσας Victoria που φυλάσσεται στο Βασιλικό Μουσείο. Σύμφωνα με τη Vogue, το νυφικό ήταν από δαντέλα και μετάξι, προορισμένο για τον γάμο της με τον πρίγκιπα Albert το 1840.