Βασίλισσα Ελισάβετ: Οι πιο σημαντικές στιγμές από τα 70 χρόνια μοναρχίας της

H Βασίλισσα Ελισάβετ έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου και η ιστορία της ως η μακροβιότερη Βρετανίδα μονάρχης, μετά τη Βασίλισσα Βικτώρια, αποτελείται από πολλές μικρές και μεγάλες στιγμές

Ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ σηματοδοτεί το τέλος μίας εποχής. Υπήρξε η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας, άλλωστε. Το πρόσωπό της βρέθηκε σε νομίσματα, πίνακες της ποπ κουλτούρας, ρούχα, έγινε αντικείμενο θαυμασμού και μεγάλης αντιπάθειας – ήταν, όμως, πάντα εκεί, δίνοντας μία αίσθηση σταθερότητας.

Γεννήθηκε την 21η Απριλίου 1926. Ήταν η μεγαλύτερη κόρη του Πρίγκιπα Αλβέρτου, Δούκα του York, και της Λαίδης Elizabeth Bowes-Lyon. Δεν προοριζόταν για Βασίλισσα – ο πατέρας της ήταν μικρότερος αδελφός του τότε μονάρχη, Εδουάρδου Η’. Όταν όμως εκείνος, έχοντας περάσει έναν μόλις χρόνο στον θρόνο, αποφάσισε να αποσυρθεί – κάτι ανήκουστο, ως τότε – για να ζήσει με τη γυναίκα που αγαπούσε, τα πράγματα άλλαξαν. Ο Αλβέρτος έγινε Βασιλιάς. Μετονομάστηκε Γεώργιος ΣΤ’ και, μέσα σε μία μέρα, η Ελισάβετ βρέθηκε πρώτη στη σειρά διαδοχής.

Κάπως έτσι έγινε μονάρχης από τα 25 της και στη διάρκεια της συνολικής της διαδρομής συναντήθηκε με 13 Αμερικανούς προέδρους, υπηρετήθηκε από 15 Βρετανούς πρωθυπουργούς και αυτό λέει πολλά για τη βασιλική της διαδρομή.

Η ζωή και το έργο της γυναίκας που κάθισε επί 70 χρόνια στον θρόνο της Μεγάλης Βρετανίας θα μπορούσαν να χωρέσουν στις παρακάτω στιγμές.

Η πριγκίπισσα ακόμη Ελισάβετ βρισκόταν σε περιοδεία στη Νότια Αφρική όταν έβγαλε τον πρώτο της δημόσιο λόγο με μερικές από τις πιο προφητικές δηλώσεις. Όσα ακολούθησαν, σίγουρα δεν τα είχε προβλέψει αλλά με αυτή την ομιλία έγινε γνωστή στον λαό που θα τη θαύμαζε για χρόνια.

O πατέρας της Ελισάβετ, βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ' πεθαίνει πρόωρα, ο θείος της παραιτείται κι έτσι η μόνη διάδοχος μένει εκείνη. Η στέψη της γίνεται τον Φεβρουάριο του 1952 στα 25 της ενώ η επίσημη τελετή έγινε τον Ιούνιο του 1953, δηλαδή δύο χρόνια μετά.

Η στέψη μεταδόθηκε τηλεοπτικά για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού της μοναρχίας κι έτσι όλος ο κόσμος την παρακολούθησε από τη μετάδοση του BBC από το Αβαείο του Westminster.

Κάθε χρόνο, η βασίλισσα είχε συνηθίσει τον λαό της να δίνει και από μια ευχετήρια ομιλία αλλά η πρώτη της έγινε αρκετά χρόνια πίσω και μάλιστα το 1957, διαβάζοντας αποφθέγματα και ρητά. Ήταν μια μορφή συνέντευξης, καθώς δεν είχε δώσει ποτέ της όλα αυτά τα χρόνια.

Ανάμεσα στα γεγονότα που σημάδεψαν τη μοναρχία της Ελισάβετ, ήταν και μερικές από τις πιο τραγικές στιγμές όπως αυτή στις 21 Οκτωβρίου 1966, όπου μια χιονοστιβάδα υπολειμμάτων άνθρακα κατέκλυσε το χωριό Άμπερφαν της Ουαλίας προκαλώντας τον θάνατο σε 144 ατόμα, (116 παιδιά και 28 ενήλικες).

Η βασίλισσα παρά τις έντονη κριτική, άφησε οκτώ ημέρες να περάσουν μέχρι να βρεθεί στο μέρος και αυτή ήταν μία κίνηση που όπως είπε αργότερα στη ζωή της, δεν θα ήθελε να έχει κάνει ποτέ.

Οι Αμερικανοί Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins ξεκίνησαν μια περιοδεία όπου κατέληξε στα Ανάκτορα του Buckingham το 1970, σηματοδοτώντας μία από τις πιο ιστορικές στιγμές στη λίστα των βασιλικών επισκέψεων.

Την ίδια χρονιά, η βασίλισσα έσπασε έναν κανόνα του πρωτόκολλου καθώς αυτό ορίζει πως θα έπρεπε να κρατάει πάντα απόσταση από τον λαό της. Η ίδια ωστόσο αποφάσισε να βγει στους δρόμους της Αυστραλίας, περπατώντας κοντά στους υπηκόους της που είχαν μαζευτεί για να τη θαυμάσουν από κοντά και να τη χειροκροτήσουν.

Κάπως έτσι η Ελισάβετ αποχαιρέτησε μια βασιλική παράδοση αιώνων, φέρνοντας μια νέα που ονομάστηκε «βασιλικός περίπατος».

25 χρόνια αφού ανέβηκε στον θρόνο, ήταν η στιγμή για το Αργυρό Ιωβηλαίο, αποτελώντας μία πολύ σημαντική στιγμή στη διαδρομή της. Έτσι η βασίλισσα Ελισάβετ ταξίδεψε σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα σε 36 κομητείες ενώ μάλιστα έφτασε και σε 9 χώρες του εξωτερικού, προκαλώντας τον θαυμασμό των υπηκόων της.

Στις 29 Ιουλίου του 1981, ξεκινά ένα από τα πιο θυελλώδη κεφάλαια στην ιστορία της βασιλικής οικογένειας καθώς τελείται ο γάμος του πρωτότοκου γιου της βασίλισσας με τη σπουδαία Diana.

Η λαμπρή γαμήλια τελετή παρακολουθήθηκε από πλήθος κόσμου ενώ το BBC εκτίμησε ότι 750 εκατομμύρια άνθρωποι από κάθε άκρη του πλανήτη παρακολούθησαν τηλεοπτικά το γεγονός. Το ζευγάρι χώρισε το 1992 και τα όσα ακολούθησαν για τη Diana, ήταν μόνο καταστροφικά.

Τον Οκτώβριο του 1986, η βασίλισσα Ελισάβετ γράφει ιστορία ως η πρώτη Βρετανίδα μονάρχης που επισκέφθηκε την Κίνα. Το ταξίδι θεωρήθηκε πως είχε διπλωματικό χαρακτήρα ενώ η βασίλισσα επισκέφτηκε το Σινικό Τείχος και το μνημείο του στρατού των πολεμιστών από τερακότα.

Ένα συνταρακτικό τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι στοιχίζει τη ζωή της αγαπημένης πριγκίπισσας του κόσμου, Diana, αποτελώντας μια στιγμή που συντάραξε τους ανθρώπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Πολλές θεωρίες συνωμοσίας και σενάρια ήρθαν στην επιφάνεια η βασίλισσα βρέθηκε στο επίκεντρο της αρνητικής κριτικής καθώς έδωσε με αρκετά μεγάλη χρονοκαθυστέρηση την απάντησή της για όσα συνέβησαν.

Η Ελισάβετ μίλησε τελικά μέρες μετά στους πολίτες από τα Ανάκτορα του Buckingham:

«Κανείς που γνώριζε την Diana, δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Εκατομμύρια άλλοι που δεν τη γνώρισαν ποτέ, αλλά ένιωσαν ότι τη γνώριζαν, θα τη θυμούνται για πάντα» ανέφερε, σημειώνοντας: «Όλοι μας προσπαθούμε να αντεπεξέλθουμε με διαφορετικούς τρόπους».

Στα 50 χρόνια της βασιλείας της, η Ελισάβετ ταξίδεψε σε όλο τον πλανήτη για το χρυσό Ιωβηλαίο. Ωστόσο, το 2002 που έγιναν όλα αυτά, η ίδια έχασε τη μικρότερη αδερφή και τη μητέρα της, με αποτέλεσμα η χρονιά να χαρακτηριστεί σε προσωπικό επίπεδο αρκετά διφορούμενη.

Η βασίλισσα Ελισάβετ πρωταγωνίστησε στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου του 2012 όταν εμφανίστηκε δίπλα στον διάσημο κατάσκοπο της Βρετανίας, James Bond, τον οποίο υποδυόταν τότε ο Daniel Craig.

Το viral βίντεο έδειχνε τον κατάσκοπο να πέφτει με αλεξίπτωτο μαζί με τη βασίλισσα από ένα ελικόπτερο στο Ολυμπιακό Στάδιο!

To 2018, o Harry και η Meghan παντρεύονται ενώ δύο μόλις χρόνια μετά αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τα πριγκιπικά τους καθήκοντα, αλλάζοντας την μέχρι τότε πορεία της βασιλικής οικογένειας.

Οι δυο τους δήλωσαν ότι ένιωθανασφυκτικά εγκλωβισμένοι από τα μέσα ενημέρωσης και ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους. Η βασίλισσα απάντησε τα εξής:

Στις 9 Απριλίου του 2021, ο πρίγκιπας Φίλιππος πεθαίνει και στην τελετή παρευρέθηκαν μόνο ελάχιστα μέλη της οικογένειας όπως και οικεία πρόσωπα. Η βασίλισσα κάθισε μόνη, φορώντας μια μαύρη μάσκα προσώπου.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο οποίος θα γινόταν 100 χρονών τον Ιούνιο, εισήχθη στο νοσοκομείο του King Edward VII στο Marylebone στις 16 Φεβρουαρίου μετά από αδιαθεσία. Είχε υποβληθεί σε μια επιτυχημένη διαδικασία για προϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση σε άλλο νοσοκομείο του Λονδίνου, το St Bartholomew's.

Σε μια τελετή που θα θυμούνται όλοι, έγινε το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας που συμπλήρωσε 70 χρόνια στον θρόνο.

A four-day Bank Holiday weekend to mark The Queen’s Platinum (70th) Jubilee has been announced for June 2022. Further plans to mark the occasion will be announced in due course: https://t.co/0i7HcMIjRO pic.twitter.com/0yZl9BXsLs