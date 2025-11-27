Τέσσερις στις δέκα νέες γυναίκες δεν θέλουν να κάνουν παιδιά - Δημογραφική «βόμβα» για την Ελλάδα

Τέσσερις στις δέκα Ελληνίδες ηλικίας έως 34 ετών δεν θέλουν ή δεν ξέρουν αν θέλουν να κάνουν παιδιά

Μάλιστα οι νέοι άνδρες είναι πιο θετικοί απέναντι στο ενδεχόμενο να γίνουν γονείς απ' ό,τι οι γυναίκες, ανατρέποντας τα στερεότυπα που ήθελαν τις δεύτερες να νιώθουν πιο έντονα την ανάγκη να γίνουν μητέρες.

Το δραματικό αυτό συμπέρασμα που μαρτυρά την αλλαγή νοοτροπίας των νέων απέναντι στη γονεϊκότητα, ανέδειξε πρόσφατη δημοσκόπηση που έκανε η Palmos Analysis για τον «Ελεύθερο Τύπο» σχετικά με τις δημογραφικές εξελίξεις και προοπτικές στη χώρα μας.

