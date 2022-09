Ο θάνατος ενός τόσο καθοριστικού και αγαπημένου μέλους στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, όπως η Ελισάβετ, έχει ακριβώς τις ίδιες επιπτώσεις όπως σε κάθε πλούσια οικογένεια. Μετά τον θρήνο, γεννιέται μία από τις πιο άβολες ερωτήσεις που δεν είναι άλλη, από το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με την περιουσία της βασίλισσας.

Η προσωπική περιουσία της μακροβιότερης μονάρχη κοστολογείται γύρω στα 500 εκατομμύρια δολάρια, (ο βασιλικός πλούτος της Αγγλίας αγγίζει τα 28 δισ.), κι ενώ στο Windsor δεν γνωστοποιούνται εύκολα οι οικονομικές λεπτομέρειες μετά την άνοδο του Καρόλου στον θρόνο, μερικά πράγματα είναι ήδη γνωστά και δεδομένα.

Ανοίγοντας το κεφάλαιο μεταβίβασης της προσωπικής περιουσίας της βασίλισσας, ο νέος βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει φόρο κληρονομιάς, χάρη στην αναθεώρηση στον νόμο το 1993 που «προστατεύει» την κληρονομική διαδικασία από μονάρχη σε μονάρχη.

