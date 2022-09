Ο Enrique Iglesias φιλά άγνωστη φαν που του όρμηξε, και το ποστάρει στο Instagram

Τo φιλί του Enrique σε θαυμάστρια στο Λας Βέγκας είναι ο ορισμός του "δεν είναι αυτό που νομίζεις"

Tι και αν από το 2001, ο 47χρονος Enrique Iglesias, είναι σε σχέση με τη νυν σύζυγό του Anna Kurnikova και μητέρα των τριών παιδιών τους, τίποτα δεν τον πτόησε από το να φιλήσει θαυμάστρια, η οποία για selfie πήγαινε, φάσωμα με τον Iglesias πήρε. Ωστόσο, αν δείτε το βίντεο, θα καταλάβετε πως τα πράγματα δεν ήταν τόσο ένοχα όσο ακούγονται.

Όλα ξεκίνησαν στο Las Vegas, όπου ο pop star βρέθηκε σε ένα meet & greet για να φωτογραφηθεί και να μιλήσει με θαυμαστές του, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί και πρόλαβαν τα εισιτήρια για τη συνάντηση με τον τραγουδιστή πριν τη συναυλία. Κάπως έτσι, μια γυναίκα πήγε να φωτογραφηθεί μαζί του και αρχικά υπήρξε ένα στιγμιότυπο, με τον Enrique να την φιλά στο μάγουλο. Και εκεί που όλα ήταν ήρεμα και ωραία, η φαν του ξεκίνησε τα παθιασμένα φιλιά, τα οποία όχι μόνο είχαν διάρκεια, αλλά έφεραν και τον Iglesias σε μια αρκετά δύσκολη θέση όπου έπρεπε να φερθεί με τακτ αλλά και αυτοσυγκράτηση. Στο βίντεο φαίνεται καθαρά πως ο Enrique προσπαθεί να αποτραβηχτεί από την ξετρελαμένη θαυμάστριά του χωρίς ταυτόχρονα να την προσβάλει, οπότε όσο εκείνη έχει κολλημένο το πρόσωπό της στο δικό του, εκείνος την κρατά από τη μέση προσπαθώντας διακριτικά να την απομακρύνει. Τα φιλιά της πάντως, έστω και με το ζόρι, τα πήρε το κορίτσι.

Friday night in #LASVEGAS @resortsworldlv see you tonight!!!! https://t.co/eDSNozyxwv pic.twitter.com/YyBLibQ6Vh