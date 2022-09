Matthew McConaughey: Μιλάει για την κακοποίηση και τον εκβιασμό για σεξ όταν ήταν έφηβος, στην πιο ειλικρινή του συνέντευξη

O Matthew McConaughey στην πιο ειλικρινή συνέντευξη για το βίαιο παρελθόν του αλλά και για όσα έμαθε για την ερωτική συναίνεση από μικρή ηλικία

O Matthew McConaughey σε μια νέα, καθηλωτική συνέντευξη στο podcast της Amanda de Cadenet The Conversation: About the Men, ανοίχτηκε περισσότερο για το τραυματικό παρελθόν και τις εμπειρίες που κουβαλά ακόμη μαζί του.

Ο 52χρονος ηθοποιός μίλησε για τη σεξουαλική κακοποίηση που δέχτηκε στα 18 του όταν ένας άνδρας του έδωσε πρώτα ναρκωτικά (για το οποίο είχε μιλήσει νωρίτερα στο βιβλίο του, Greenlights), αλλά και για εκείνη τη φορά που είχε πέσει θύμα εκβιασμού καθώς τον είχαν εξαναγκάσει να κάνει σεξ όταν ήταν 15.

Χωρίς να μπει σε πολλές λεπτομέρειες, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός όπως είπε χαρακτηριστικά στην de Cadenet, ήξερε ότι κάτι δεν πάει καλά και στα δύο περιστατικά καθώς οι γονείς του τον είχαν διαπαιδαγωγήσει σεξουαλικά και η καθοδήγησή τους διέφερε πολύ από αυτό που τελικά του συνέβη. Ο πατέρας του, μιλώντας του πρώτη φορά για το σεξ και τη συναίνεση, του είχε διδάξει, όπως και η μητέρα του «τον σεβασμό σε μια γυναίκα, τον σεβασμό στη σχέση, τον σεβασμό της σεξουαλικής οικειότητας, τον σεβασμό του χώρου».

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ο μπαμπάς μου όταν μας μάθαινε για τα πουλάκια και τις μέλισσες, μου έλεγε: "Έχεις φτάσει στην ηλικία που φιλάς;". Του είχα απαντήσει θετικά κι εκείνος τότε μου είχε πει: "Λοιπόν, αυτό θα πάει πιο μακριά μια μέρα. Πιθανότατα θα έρθετε σε επαφή, θα υπάρχει το στήθος, και το "κάτω από τη ζώνη". Αν νιώσεις ποτέ ότι το κορίτσι διστάζει, να σταματήσεις».

Κάπως έτσι, ο McConaughey ήξερε από μικρή ηλικία τον ορισμό μιας υγιούς σεξουαλικής σχέσης κι έτσι όταν τον εκβίασαν για να κάνει σεξ στα 15 του, ήξερε ότι δεν ήταν καθόλου σωστό. «Δεν ήταν σωστό, δεν ήταν ωραίο, δεν ήταν όπως θα έπρεπε», συνέχισε, προσθέτοντας:

«Μετά από αυτό, έπρεπε να έχω κάποιες υγιείς σεξουαλικές σχέσεις και να έχω κορίτσια που μου άρεσαν και τους άρεσα, με τα οποία ήρθαμε σταδιακά κοντά και ήταν όλα όμορφα και αδέξια».

Η σεξουαλική κακοποίηση στα 18 του ήταν κάτι που άργησε, όπως λέει ηθοποιός, να συνειδητοποιήσει. Τα πρόσωπα που ήταν κοντά του τον βοήθησαν να επουλώσει την πληγή παρόλο που δεν είχε κάνει θεραπεία ενώ το θετικό είναι πως «δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει σε όσα του είχαν διδάξει οι γονείς του». Όσο για τη βοήθεια των άλλων, «είχε πολύ καλούς φίλους, καλούς μέντορες, ηλικιωμένους άντρες, ηλικιωμένες γυναίκες, παντρεμένα ζευγάρια.

Αυτό που κρατάμε περισσότερο από τον Matthew McConaughey και τη συνέντευξή του, είναι πως δεν το έβαλε κάτω, δεν παραιτήθηκε από τη ζωή καθώς όπως παραδέχεται «την αγαπάει πολύ». «Δεν πρόκειται να φοβάμαι τις σχέσεις γιατί η πρώτη μου εμπειρία ήταν ο εκβιασμός. Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. ..Δεν θα αφήσω αυτό να νικήσει την εμπιστοσύνη που έχω στους ανθρώπους και θα πω, "Όχι, μπορώ να έχω μια υγιή σχέση". Αδιαπραγμάτευτα. Όχι».

Παρόλα αυτά, αποδέχεται όσα συνέβησαν στη ζωή του και προχωράει. «Συνέβη. Αρνούμαι ότι συνέβη; Όχι. Δεν αρνούμαι ότι συνέβη. Ήταν άσχημο. Ουφ! Εξακολουθώ να καταλαβαίνω, ακόμα κι αν σου λέω αυτήν την ιστορία, καταλαβαίνω - αλλά θα το κουβαλάω; Επέλεξα, αδιαπραγμάτευτα, ότι δεν πρόκειται να το μεταφέρω, να φέρω αυτό το βάρος στη ζωή που θα κάνω και στο πώς θα συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους και πώς θα εμπιστεύομαι τους ανθρώπους και πώς θα βλέπω τις καταστάσεις και τον κίνδυνο».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός μιλάει για τις εφιαλτικές στιγμές που πέρασε στην εφηβεία του αλλά φρόντιζε πάντα και εξακολουθεί να βλέπει την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων: «Δεν πίστεψα ποτέ ότι είμαι θύμα. Έχω πολλές αποδείξεις ότι ο κόσμος συνωμότησε στη ζωή μου για να με κάνει ευτυχισμένο». Όπως έχει παραδεχτεί μάλιστα, το μόνο πράγμα που ήξερε πάντα για τον εαυτό του, είναι ότι ήθελε να γίνει πατέρας. «Το μοναδικό πράγμα που γνώριζα από πάντα είναι πως ήθελα να γίνω πατέρας. Και παρέμεινε κορυφή για μένα. Το να είμαι μπαμπάς ήταν πάντα το μόνο μου όνειρο…Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα πιο σημαντικό». Και τα κατάφερε αφού έχει αποκτήσει μια υπέροχη οικογένεια με την Camila Alves και τα τρία τους παιδιά: Levi, Vida και Livingston.