O Jack Black αφιερώνει τραγούδι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

O θαυμασμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στις ΗΠΑ (και όχι μόνο), δεν κρύβεται στιγμή...

Κάποιες αδυναμίες δεν κρύβονται και το ίδιο συμβαίνει με τον γνωστό αμερικανό τραγουδιστή Jack Black, ο οποίος σε συναυλία του δεν δίστασε να δείξει τον θαυμασμό του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και μάλιστα να του αφιερώσει και τραγούδι.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο τραγουδιστής βρέθηκε στο Milwaukee, στην ομάδα του οποίου ως γνωστόν βρίσκεται ο Γιάννης, και αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει ένα τραγούδι εκείνη τη στιγμή, για τον πρωταθλητή του ΝΒΑ. Το τραγούδι αυτό και ο αυτοσχεδιασμός του Jack Βlack έχει γίνει viral, με τον ίδιο να στέκεται στη σκηνή μιας ζωντανής συναυλίας και να τραγουδά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Good morning. Jack Black and Tenacious D recently played in Milwaukee. They sang a song about Giannis Antetokounmpo. pic.twitter.com/XBzNiF1JlR