Meghan Markle: Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι ασκούσε bullying στους εργαζομένους του Παλατιού

Ένα νέο βιβλίο έχει σκοπό να παρουσιάσει το πραγματικό πρόσωπο της δούκισσας του Sussex μέσα από μαρτυρίες βοηθών που δούλευαν στο πλευρό της βασιλικής οικογένειας

Το βιβλίο με τίτλο «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown» του Valentine Low, σύμφωνα με το Six Page ήρθε για να δείξει ποια είναι πραγματικά η Meghan Markle. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που τους είχε διαλύσει ψυχολογικά. Εργαζόμενες είχαν διαλυθεί από τη συμπεριφορά τους» (εννοώντας την Meghan Markle και τον πρίγκιπα Harry).

To ζευγάρι δεν είχε καθόλου καλή σχέση με τους εργαζόμενους του Παλατιού και δεν ήταν λίγες οι φορές που κακομεταχειρίζονταν το προσωπικό. Ακόμη, στο βιβλίο αναφέρεται ένα περιστατικό που η Markle ντρόπιασε μία βοηθό μπροστά στους συναδέλφους της, λέγοντάς της: «Μην ανησυχείς. Αν υπήρχε κυριολεκτικά ο οποιοσδήποτε άλλος να του ζητήσω να το κάνει, θα του το ζητούσα παρά σε εσένα».

Η δούκισσα του Sussex ήταν αυταρχική και το προσωπικό φοβόταν να της απευθυνθεί για το οτιδήποτε.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της κακής συμπεριφοράς τους ήταν η πρώην εργαζομένη που είχε δηλώσει πως ενώ βρισκόταν έξω σε δείπνο Παρασκευή βράδυ, δεχόταν κλήσεις από τη Meghan και τον Harry, για να τη βρίσουν.

«Κάθε 10 λεπτά έπρεπε να βγαίνω έξω για να μου φωνάζουν, εκείνη και ο Harry. Έλεγαν: δεν μπορώ να το πιστέψω πως το έκανες αυτό. Με απογοήτευσες. Τι σκεφτόσουν. Συνέβαινε για ώρες», δήλωσε στο βιβλίο η πρώην εργαζομένη.

Ο συγγραφέας καταλήγει στο ότι όσοι είχαν δουλέψει για το ζευγάρι, είχαν βγάλει ένα ψευδώνυμο για τους εαυτούς τους: "Το club των επιζώντων από τους Sussex». Η ιστορία θα δείξει αν όσα γράφτηκαν ισχύουν για το ζευγάρι που παραιτήθηκε από το Παλάτι για να ζήσει με την οικογένειά του στην Αμερική.