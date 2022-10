Harvey Weinstein: Ξεκινά η δίκη του για 11 νέες κατηγορίες στο Los Angeles

Στο Los Angeles, αντιμετωπίζει 11 κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης, που προέρχεται από κατηγορίες πέντε φερόμενων θυμάτων

Μετά την καταδίκη του το 2020 με ποινή φυλάκισης 23 ετών, ο Harvey Weinstein αντιμετωπίζει 11 νέες κατηγορίες από πέντε γυναίκες. Κάπως έτσι, ο αγώνας για αλλαγή που έφερε το #MeToo, θα διεξαχθεί και πάλι στις δικαστικές αίθουσες, αναζητώντας τη δικαιοσύνη.

Τον Αύγουστο, το Εφετείο της Νέας Υόρκης αποφάσισε να ακούσει την έφεση του Weinstein ο οποίος καταδικάστηκε για τις πράξεις του. «Είμαστε αισιόδοξοι και ευγνώμονες για αυτή τη σπάνια ευκαιρία», είχε δηλώσει ο εκπρόσωπος του Weinstein, Juda Engelmayer.

