Angela Lansbury: Πέθανε σε ηλικία 96 ετών η βρετανίδα ηθοποιός

Ήταν μια από τις τελευταίες σταρ της Χρυσής Εποχής του κινηματογράφου του Χόλιγουντ.

Η πρωταγωνίστρια των ταινιών «Murder, She Wrote», και «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» Dame Angela Lansbury πέθανε «ειρηνικά στον ύπνο της» την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, σε ηλικία 96 ετών όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Γεννημένη το 1925, ήταν μια από τις τελευταίες σταρ της Χρυσής Εποχής του κινηματογράφου του Χόλιγουντ.

«Τα παιδιά της Dame Angela Lansbury με θλίψη ανακοινώνουν ότι η μητέρα τους πέθανε ειρηνικά στον ύπνο της στο σπίτι της στο Λος Άντζελες στη 1.30 π.μ. σήμερα, Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, μόλις πέντε ημέρες πριν από τα 97α γενέθλιά τη», ανέφερε η οικογένειά της σε ανακοίνωσή της.

«Εκτός από τα τρία παιδιά της, αφήνει πίσω της τρία εγγόνια, καθώς και πέντε δισέγγονα. Είχε προηγηθεί ο θάνατός του επί 53 χρόνια σύζυγό της, Πίτερ Σο».

Γεννημένη στο Λονδίνο, η Dame Angela μετακόμισε αργότερα στη Νέα Υόρκη και παρακολούθησε το Feagin School of Dramatic Art. Την ανακάλυψε ένας άνθρωπος του Χόλιγουντ σε ένα πάρτι το 1942 και της δόθηκε ο πρώτος της ρόλος ως υπηρέτρια στην ταινία του 1944 Gaslight.

Ήταν η ερμηνεία της ως Jessica Fletcher στην τηλεοπτική σειρά Murder, She Wrote που της χάρισε εκατομμύρια θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο. Ανέλαβε τον ρόλο το 1984 και συνέχισε για 12 χρόνια και εννέα σεζόν.

Το show μάλιστα την έκανε μια από τις πιο πλούσιες γυναίκες στις ΗΠΑ εκείνη την εποχή, με περιουσία που εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Κέρδισε υποψηφιότητες για Όσκαρ για τον ρόλο της στο Gaslight, και στο The Picture of Dorian Gray το 1945, αλλά και στο The Manchurian Candidate το 1962. Της δόθηκε επίσης ένα τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά της στη βιομηχανία, σε ηλικία 88 ετών το 2013. Ακόμα τιμήθηκε με Bafta το 2002, καθώς και ένα αστέρι στην διάσημη λεωφόρο της δόξας του Χόλιγουντ.

Κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας της, κέρδισε πέντε βραβεία Τόνι. Πιο πρόσφατα, τιμήθηκε με το βραβείο το 2009 για την ερμηνεία της στο Blithe Spirit του Noel Coward .

Προηγουμένως είχε κερδίσει το Tony καλύτερης ηθοποιού μιούζικαλ το 1979 για τους ρόλους της ως Nellie Lovett στο Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, καθώς και για τα Mame (1966), Dear World (1969) και Gypsy (1975).

Έγινε Dame το 2014 για τις υπηρεσίες της στο θέατρο και το σημαντικό φιλανθρωπικό της έργο.

Στην οθόνη, η Lansbury δάνεισε τη φωνή της στον συγκινητικό χαρακτήρα της κυρία Τσαγιέρα στο μιούζικαλ Η Πεντάμορφη και το Τέρας του 1991 όπου τραγούδησε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της ταινίας, το "Tale As Old as Time".

Το 2016, ερμήνευσε το τραγούδι στο Lincoln Centre της Νέας Υόρκης για τον εορτασμό της 25ης επετείου της ταινίας "Η Πεντάμορφη και το Τέρας".