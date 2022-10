Ο Daniel Craig τιμήθηκε από τη βασιλική οικογένεια σαν άλλος James Bond

Η πριγκίπισσα Άννα βράβευσε τον ηθοποιό για τη συνεισφορά του στον κινηματογράφο και το θέατρο

Ο Daniel Craig μετά την τελευταία του ταινία ως 007, έχει ταυτιστεί στο μυαλό μας ως James Bond. O ηθοποιός υποδύθηκε τον Βρετανό κατάσκοπο πέντε φορές και πρόσφατα έλαβε την ίδια τιμή με τον θρυλικό χαρακτήρα που υποδυόταν τόσα χρόνια με εξαιρετική επιτυχία.

Η ιδιαίτερη απονομή για την προσφορά του στον κινηματογράφο και το θέατρο, έγινε την Τρίτη στο Λονδίνο από την πριγκίπισσα Άννα. Κάπως έτσι ο Craig αναγνωρίστηκε επίσημα ως Σύντροφος του Τάγματος του Αγίου Μιχαήλ και του Αγίου Γεωργίου (CMG) για τις υπηρεσίες του στον κινηματογράφο και το θέατρο.

Ο star χαμογέλασε υπερήφανα τη στιγμή που η αδερφή του βασιλιά Κάρολου τού πέρασε το μετάλλιο γύρω από τον λαιμό του ενώ ο επίσημος λογαριασμός του Παλατιού, δημοσίευσε το παρακάτω στιγμιότυπο από την τελετή που έγινε στο κάστρο του Windsor, συνοδεύοντάς το με τη φράση στις ταινίες Bond: «Σας περιμέναμε».

We’ve been expecting you…



🎖️The Princess Royal presents Daniel Craig with The Order of St Michael and St George - the same honour held by his character James Bond - in recognition of his outstanding contribution to film and theatre. pic.twitter.com/X20TP6BogL