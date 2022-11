Η Sharon Stone μιλά για τον όγκο που ανακάλυψε στο σώμα της: «Απευθύνομαι στις γυναίκες: Ζητήστε δεύτερη γνώμη!»

Σε ένα Tweet, η ηθοποιός αποφάσισε να μιλήσει με λεπτομέρειες για την περιπέτεια της υγείας της

Οι followers της Sharon Stone στο Twitter συγκλονίστηκαν όταν διάβασαν την ανάρτησή της για τον όγκο που ανακάλυψε και χρειάστηκε να τον αφαιρέσει. Σε ένα Tweet, η ηθοποιός αποφάσισε να μιλήσει με λεπτομέρειες για την περιπέτεια της υγείας της, η οποία ξεκίνησε από μια λανθασμένη διάγνωση και μια επέμβαση που αποδείχθηκε πως ήταν αχρείαστη.

«Μόλις είχα μία ακόμη λανθασμένη διάγνωση και μία λανθασμένη επέμβαση. Με τον πόνο να επιδεινώνεται, ζήτησα δεύτερη γνώμη: Τελικά, είχα ένα μεγάλο ινομύωμα που έπρεπε να αφαιρεθεί», έγραψε, στέλνοντας παράλληλα ένα δυνατό μήνυμα προς όλες τις γυναίκες. «Απευθύνομαι στις γυναίκες ειδικά: Ζητήστε δεύτερη γνώμη! Μπορεί να σας σώσει τη ζωή!».

READ THIS LADIES

and VOTE BLUE FOR YOUR LIVES

