Η Anna Pasternak για το Princess in Love: «Μου πήρε καιρό να καταλάβω ότι η Diana με χειριζόταν και με χρησιμοποιούσε»

Στις 9 Νοεμβρίου, ξεκινά ο 5ος κύκλος του The Crown στο Netflix και μαζί, και το βασιλικό δράμα.

Η συγγραφέας του βιβλίου Princess in Love, Anna Pasternak, που αποκάλυψε για πρώτη φορά, την ερωτική σχέση της Diana και του James Hewitt, υποστηρίζει σε νέα της συνέντευξη λίγο πριν τα νέα επεισόδια της σειράς, ότι η αγαπημένη πριγκίπισσα του λαού «τη χειραγωγούσε και τη χρησιμοποιούσε».

Όπως λέει, μπορεί πλέον να είναι στο "team της Camilla" αλλά παραδέχεται ότι λυπάται ακόμη για τη Diana, τον βασιλιά Κάρολο και την Queen Consort, πιστεύοντας ότι όλοι τους «υπέφεραν στα χέρια της μιας ανελέητης μοναρχίας».

Η Pasternak είχε δεχτεί έντονη κριτική για το βιβλίο της το 1994 καθώς μιλούσε με λεπτομέρειες για το ειδύλλιο της Diana με τον τότε νεαρό αξιωματικό του Βασιλικού Ιππικού και αυτό γινόταν για πρώτη φορά. Έναν χρόνο πριν την έκδοσή του, η συγγραφέας είχε αναφερθεί στη στενή φιλία της πριγκίπισσας με τον Hewitt στη Daily Express αλλά δεν είχε γίνει αναφορά στη σχέση τους.

«Ο Hewitt μου είπε ότι μου είχε μιλήσει αποκλειστικά και μόνο επειδή του το είχε ζητήσει η Diana- παρόλο που ό,τι κυκλοφορούσε τότε, τους έδειχνε μόνο σαν δύο καλούς φίλους», εξομολογείται μεταξύ άλλων στη βρετανική The Telegraph.

«Η Diana ήταν συνεχώς σε επικοινωνία μαζί του εκείνο τον καιρό. Τον είχε ευχαριστήσει μάλιστα γιατί ο κόσμος τουλάχιστον θα μάθαινε την αλήθεια». Έναν χρόνο μετά, το «εκρηκτικό» βιβλίο του Andrew Morton δημοσιεύεται και η Diana ανησυχεί ότι η σχέση της με τον Hewitt δεν θα μπορούσε να μείνει άλλο κρυφή.

Έτσι, η Diana αποφάσισε να αποκαλύψει τον ερωτικό τους δεσμό για να έχει τον έλεγχο στη μετάδοση της είδησης, ορίζοντας για συγγραφέα του αποκαλυπτικού βιβλίου, την Pasternak. Επέλεξε εκείνη, μέσω του Hewitt, ώστε «ο κόσμος να μπορούσε να καταλάβει ότι η αγάπη τους ήταν αληθινή και ότι είχε αναπτυχθεί από την απόρριψη του Κάρολου για εκείνη», πιστεύοντας ότι «το κοινό έτσι δεν θα την καταδίκαζε».

Ο Hewitt λοιπόν ανέθεσε στην Pasternak τη συγκεκριμένη αποστολή το βράδυ που ο Κάρολος παραδέχτηκε στην τηλεόραση τη σχέση του με την Καμίλα. Της ζήτησε να γράψει το βιβλίο σε 5 εβδομάδες για να προλάβει την έκδοση του δεύτερου αμφιλεγόμενου βιβλίου του Morton, που μπορεί να τους «έκαιγε».

«Η όλη εμπειρία της συγγραφής «ρούφηξε» τόσο την ενέργειά μου που μου πήρε 20 χρόνια να επανέλθω»

Όπως αποκαλύπτει στη συνέντευξή της η Paternak, δέχτηκε να γράψει το Princess In Love επειδή «είχε ανάγκη τα χρήματα κι επειδή την έπνιγε η αδικία για την αξιολάτρευτη, μοναχική πριγκίπισσα, που πίστευε ότι θα μπορούσε έτσι να τη βοηθήσει».

Το βιβλίο έλαβε αρνητική κριτική από τον κόσμο και απορρίφθηκε ως «μια ρομαντική σαχλαμάρα». Το 1995, η Diana αποκάλυψε ωστόσο στην πολυσυζητημένη συνέντευξή της στο BBC τη σχέση τη με τον Hewitt. H Pasternak λέει ότι ο ίδιος «καταστράφηκε από την ομολογία του και δεν θα είχε μιλήσει ποτέ γι' αυτό χωρίς την παρότρυνση της Diana».

Η συγγραφέας παράλληλα παραδέχεται πως μετανιώνει πια για την απόφαση να γράψει τότε το βιβλίο καθώς είχε αντίκτυπο στη φήμη της, την οικογένειά της και τη βασιλική οικογένεια.

«Μου πήρε χρόνια να καταλάβω ότι η Diana με χειραγωγούσε και με χρησιμοποιούσε. Σήμερα είμαι αναμφίβολα με την Camilla αλλά λυπάμαι για εκείνη, τον Κάρολο και τη Diana γιατί όλοι τους υπέφεραν στα χέρια μιας ανελέητης μοναρχίας».

Να σημειωθεί ότι η Pasternak στο Princess in Love είχε γράψει λεπτομέρειες του δεσμού των δύο, γράφοντας πως – κατά τον Hewitt- η σχέση τους διήρκεσε από το 1986 μέχρι το 1991. Σύμφωνα με το Town & Country, οι δυο τους συναντήθηκαν σε ένα πάρτι της Hazel West, ενώ ο Hewitt υπηρετούσε στον Βρετανικό στρατό. Επίσης, όπως γράφει το OprahMag.com, η Diana του είχε ζητήσει να της μάθει ιππασία, αλλά όπως αποκάλυψε ο ίδιος, «Μόνο ένα πράγμα έγινε λάθος. Ερωτευτήκαμε».

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, η σχέση τους αποτελούσε κοινό μυστικό, ενώ οι δυο αντάλλασσαν συχνά ερωτικά γράμματα. Μάλιστα, ο Hewitt είχε εκφράσει την επιθυμία του να τα πουλήσει σε όποιον του έδινε τα περισσότερα.

Στη διάσημη συνέντευξη που έδωσε η Diana στο BBC και τον Martin Bashir, η πριγκίπισσα παραδέχθηκε τη σχέση τους λέγοντας: «Τον λάτρευα. Ναι, ήμουν ερωτευμένη μαζί του αλλά με απογοήτευσε». Σύμφωνα με το BBC, «Εκτός από την αμοιβή των 300.000 λιρών για τη συμμετοχή του στο βιβλίο Princess in Love, μια συνέντευξη του που ακολούθησε στο News of the World του απέφερε συνολικά 1 εκατομμύριο λίρες».