Ο Musk τώρα ζητάει απ΄τους εργαζομένους να γίνουν «σκληροπυρηνικοί»- Αλλιώς θα απολυθούν

«Ξαναχτυπά» και απαιτεί οι «εναπομείναντες» εργαζόμενοι να πάθουν περκόπωση

Στα επόμενα νέα που αφορούν τον Elon Musk και τις «δημοκρατικές» του αποφάσεις για το μέλλον όσων εργαζομένων απέμειναν στο Twitter μετά τις αιφνιδιαστικές του απολύσεις, έρχεται να προστεθεί μία ακόμη παράλογη απαίτηση.

Το προσωπικό, που απαρτίζει πια την εταιρεία, μέχρι την Πέμπτη πρέπει να δεσμευτεί ότι θα δουλεύει σκληρά για το νέο Twitter και πολλές, πολλές παραπάνω ώρες. Οι εργαζόμενοι έχουν διορία δηλαδή για να δηλώσουν πως θα δουλεύουν πολλές ώρες υπό συνθήκες μεγάλης πίεσης. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα πρέπει πάντα να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, δεν θα σηκώνονται ούτε για νερό από τη θέση τους και θα είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον. Α, και πορωμένοι με αυτό που κάνουν για να το κάνουν καλά.

Twitter HQ is great (this is a real pic) pic.twitter.com/qjfOQCr533