Ο Brad Pitt (ξανά) σε σχέση: Ποια είναι η 29χρονη σύντροφός του, Ines de Ramon;

Ο Brad Pitt εθεάθη σε συναυλία του Bono παρέα με μια 29χρονη γυναίκα και όλοι μιλούν για το νέο hot ειδύλλιο του Hollywood

Τα ξένα μέσα δεν έχουν σταματήσει να γράφουν τις τελευταίες ώρες ότι ο ηθοποιός άνοιξε ένα καινούριο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή και μάλιστα έκανε και την πρώτη δημόσια εμφάνιση με την νέα του σχέση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Pitt εθεάθη σε συναυλία του Bono στο Los Angeles συνοδευόμενος από την εντυπωσιακή, Ines de Ramon. Ο 58χρονος της κρατούσε το χέρι και την τραβούσε προς το μέρος του, καθώς βρίσκονταν έξω από το Orpheum Theatre και συνομιλούσαν με τη Cindy Crawford, τον Sean Penn και τον Vivi Nevo.

Οι δυο τους έδειχναν χαλαροί και ευδιάθετοι, ενώ ο ηθοποιός ήταν πολύ διαχυτικός μαζί της. Η Ines de Ramon φορούσε ένα μαύρο δερμάτινο παντελόνι και ένα cropped λευκό μπλουζάκι σε συνδυασμό με μια κίτρινη τσάντα Hermès.

