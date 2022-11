Η φανταστική Lizzo χάρισε το φόρεμα που είχε βάλει στα AMAs 2019, σε fan της στο Tik Tok

Η Lizzo σε μια ακόμη μοναδικη στιγμή

Η Lizzo έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποκαλείται ως το μεγαλύτερο σύμβολο του body positivity αυτές τις μέρες. Δεν δίνει δεκάρα για τη γνώμη των άλλων, απαντά με ευκολία σε χοντροφοβικά σχόλια, όπως αυτό του Kanye West και το τρέχον όνομά της στο Instagram είναι Lizzobeeating.

Έχουμε πολλούς λόγους για να χαρακτηρίζουμε τη μουσικό φανταστική, και ο πιο πρόσφατος είναι ότι έκανε πραγματικότητα το όνειρο ενός χρήστη στο TikTok. Το Aurielle Marie, που έχει κάνει come out ως non binary και χρησιμοποιεί στα αγγλικά την αντωνυμία πληθυντικού they/them για να εκφράσει το φύλο του, είναι συγγραφέας και πριν από έναν μήνα πόσταρε ένα βίντεο στο Tik Tok, ζητώντας από τη Lizzo να του στείλει ένα από τα εμβληματικά της φορέματα καθώς όπως είπε, δεν είχε τίποτα να φορέσει. Και η φανταστική Lizzo, όχι μόνο του απάντησε, αλλά και του το έστειλε!

Το Marie είχε δεχτεί επίσημη πρόσκληση να παραστεί στο event Out100 του Out Magazine στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ποιητική του συλλογή που στηρίζει τα LGBTQ+ άτομα. Ωστόσο, υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα καθώς δεν έβρισκε τίποτα επίσημο να φορέσει. Έτσι απευθύνθηκε στη Lizzo και στο πόσο την έχει βοηθήσει να αποδεχτεί τον εαυτό και το σώμα του. «Το τσαγανό σου σε όλη την καριέρα σου με έχει βοηθήσει να κάνω κι εγώ το ίδιο», λέει στη μουσικό πριν της ζητήσει να φορέσει το εντυπωσιακό της φόρεμα από τα Emmys 2022.

Παρόλο που ήξερε πως δεν θα πάρει απάντηση, η Lizzo την εξέπληξε καθώς έστειλε το φόρεμα που είχε βάλει στα American Music Awards το 2019. Το Marie πόσταρε ένα βίντεο την Τρίτη όπου δοκιμάζει εκστασιασμένο το φόρεμα, αποκαλώντας την κίνησή της ως «δώρο ζωής».

Κάπως έτσι, το Marie πήγε στο Out100 event και μοιράστηκε ένα σωρό στιγμιότυπα χωρίς να μπορεί να πιστέψει την απίστευτη εμπειρία που έζησε χάρη στη μοναδική Lizzo.

I’m sitting in this hotel room crying and drinking water bc I drank a lil too much last night lolll. I had the time of my LIFE. I really, deeply thank y’all for that.



You made my world, @lizzo. Thank you sis. pic.twitter.com/M2bphkKf2z