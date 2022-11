Irene Cara: Πέθανε η τραγουδίστρια του «Fame» και του «Flashdance»

Η Irene Cara, η βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια των ομώνυμων τραγουδιών των ταινιών "Fame" και "Flashdance", πέθανε σε ηλικία 63 ετών

Η Ιrene Cara, γνωστή για τις ερμηνείες των επιτυχιών των διάσημων ταινιών πέθανε στο σπίτι της στη Florida. Τα αίτια του ξαφνικού θανάτου της δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά από τις αρχές.

Μάλιστα, τον θάνατό της επιβεβαίωσε, η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της τραγουδίστριας, Judith A.Moose, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «με βαθιά λύπη και εκ μέρους της οικογένειάς της ανακοινώνω τον θάνατο της Irene Cara».

Η καριέρα της Cara είχε ξεκινήσει στη δεκαετία του ’70 καθώς εμφανιζόνταν σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το «The Tonight Show» για να τραγουδήσει και να χορέψει.

Η φήμη της εκτοξεύτηκε όταν πήρε μέρος στο μιούζικαλ «Fame» το 1980. Αρχικά είχε επιλεγεί ως χορεύτρια, αλλά στη συνέχεια ο ρόλος της Coco Hernandez γράφτηκε γι’ αυτήν και τραγούδησε το ομώνυμο τραγούδι. Πήρε δύο υποψηφιότητες για Grammy στις κατηγορίες ‘Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης’ και ‘Γυναίκα ερμηνεύτρια της pop".

Τελικά, κέρδισε ένα Grammy κι ένα Όσκαρ για την ερμηνεία της επιτυχίας του «Flashdance» του 1984. Συνέχισε τη καριέρα στην υποκριτική και τη μουσική, εμφανιζόμενη σε ταινίες όπως το D.C. Cab και το City Heat και σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές.



This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. - JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh