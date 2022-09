Ο Ben Affleck είπε ατάκα από ταινία του στους γαμήλιους όρκους στη Lopez

Τα συγκινητικά λόγια που αντάλλαξε το ζευγάρι στην δεύτερη τελετή γάμου τους

Σε μια τελετή γάμου ίσως η πιο συγκινητική στιγμή είναι όταν το ζευγάρι δίνει την δίκη του ομιλία αγάπης και μοιράζονται ανοιχτά όλα τους τα συναισθήματα με τους μελλοντικούς συζύγους τους και τους καλεσμένους. Οι γαμήλιοι όρκοι μεταξύ του Ben Affleck και της Jennifer Lopez, δεν θα μπορούσαν να περάσουν να μην σχολιαστούν. Ο Ben συγκινημένος και κοιτώντας τη Lopez στα μάτια μίλησε για τον δικό του παράδεισο.

Όλα αυτά και αλλά πολλά έγιναν γνωστά μέσα από το Newsletter της Jennifer Lopez, On The JLo, η οποία μοιράστηκε εκεί περισσότερες εικόνες από τη δεύτερη τελετή γάμου τους, αλλά και τα όσα ειπώθηκαν από τον Affleck και εκείνη. Ο Ben εμπνεύστηκε τα λόγια του από την ταινία που έχει σκηνοθετήσει με τίτλο «Live By Night»: «Αυτός είναι ο παράδεισος. Ακριβώς εδώ. Είμαστε σε αυτόν τώρα». «Αυτά είναι από τα αγαπημένα μου λόγια που έγραψε ο Βen, από μια ταινία που σκηνοθέτησε με τίτλο Live By Night», αποκάλυψε η Lopez.

«Αυτά είπε και το βράδυ της γαμήλιας δεξίωσης μας στην ομιλία του και σκέφτηκα... πόσο τέλειο», συνέχισε η τραγουδίστρια.

Η Lopez ήταν ιδιαίτερα περιγραφική για τα όσα συνέβησαν στο γάμο της και με ρομαντική διάθεση περιέγραψε το σκηνικό και την στιγμή που ένωσε για δεύτερη φορά την ζωή της με τον αγαπημένο της. Ακόμη είχε ετοιμάσει και μια έκπληξη στον Affleck για το τραγούδι του γάμου τους.

«Μερικές παλιές πληγές επουλώθηκαν εκείνη την ημέρα»

«Όταν πλησίασα αρκετά για να δω το πρόσωπό του, μου έκανε το ίδιο υπέροχο νόημα», συνέχισε την εξομολόγηση της η λατίνα pop star. «Μερικές παλιές πληγές επουλώθηκαν εκείνη την ημέρα και το βάρος του παρελθόντος τελικά σηκώθηκε από τους ώμους μας. Πλήρης κύκλος — και καθόλου όπως τον είχαμε σχεδιάσει. Καλύτερα όμως», δήλωσε.

Οι δυο τους μάλιστα δεν δίστασαν να αποκαλύψουν πως γέλασαν στην ιδέα με το να παντρευτούν ξανά στην ηλικία τους.«Είχαμε παντρευτεί και οι δύο πριν και δεν είμαστε πια παιδιά, αλλά τώρα φαινόταν πως ήταν η ιδανική ηλικία που είχε νόημα να παντρευτούμε. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία του καθενός μας διαφέρει και όλοι έχουμε τα δικά μας μονοπάτια να ολοκληρώσουμε. Δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι ίδιοι. Αλλά για εμάς, αυτό ήταν το τέλειο timing. Τίποτα άλλο δεν ένιωθα πως ήταν πιο σωστό για μένα. Ήξερα επιτέλους οτι βάζαμε τα πράγματα σε μια σειρά, χωρίς να θεωρούμε ποτέ δεδομένα τα σημαντικά πράγματα ή να αφήσουμε τις ανόητες ασήμαντες ενοχλήσεις της ημέρας να μας εμποδίσουν από το να αγκαλιάσουμε κάθε πολύτιμη στιγμή», είπε καταλήγοντας.

«Εκείνη η νύχτα ήταν πραγματικά παράδεισος... Όλα κορυφώθηκαν σε αυτή τη στιγμή, μια από τις πιο τέλειες της ζωής μας. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι. Εύχομαι σε όλους σας την ίδια ευτυχία...», συμπλήρωσε η Lopez.