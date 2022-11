Η Dua Lipa κι επίσημα με αλβανική υπηκοότητα- «Ευχαριστώ, νιώθω πολύ περήφανη»

Η pop star «έκανε τους Αλβανούς διάσημους σε όλο τον κόσμο»

H Dua Lipa έλαβε κι επίσημα την αλβανική υποκοότητα από τον πρόεδρο της χώρας της, Bajram Begaj, για τον ρόλο της καλλιτέχνιδας, στη διεθνή διάδοση της φήμης των Αλβανών μέσω της μουσικής της.

Όπως είπε ο ίδιος, η pop star απέκτησε την υπηκοότητα ενόψει της 110ης επετείου της ανεξαρτησίας της Αλβανίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Happy to give the one and only @DUALIPA the decree of Albanian citizenship. She has made us proud with her global career and engagement in important social causes. pic.twitter.com/B9qYbrfywA