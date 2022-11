Ο Κιμ Γιονγκ Ουν σε δεύτερη δημόσια εμφάνιση με την κόρη του

Η Βόρεια Κορέα έχει ως στόχο να αποκτήσει τις ισχυρότερες στρατηγικές δυνάμεις στον κόσμο

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, εμφανίστηκε δημοσίως για δεύτερη φορά με μία από τις κόρες του δημοσίως. Αφορμή αυτή τη φορά ήταν μια εορταστική εκδήλωση για την εκτόξευση ενός νέου διηπειρωτικού πυραύλου.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έδωσε μαζικά προαγωγές σε στρατιωτικούς και επιστήμονες που συμμετείχαν στην ανάπτυξη του νέου Hwasong-17, του γνωστού ως «πυραύλου τέρατος», ο οποίος μπορεί να φτάσει μέχρι τις ηπειρωτικές ΗΠΑ. Αυτός ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM) δοκιμάστηκε στις 18 Νοεμβρίου και έπεσε στη θάλασσα, στα ανοιχτά της Ιαπωνίας.

Η Βόρεια Κορέα έχει ως στόχο να αποκτήσει «τις ισχυρότερες στρατηγικές δυνάμεις στον κόσμο», δήλωσε ο Ουν ενώ πρόσθεσε πως ο Hwasong-18 είναι «το ισχυρότερο στρατηγικό όπλο στον κόσμο, είναι ένα σπουδαίο άλμα προς τα εμπρός, για την ανάπτυξη της τεχνολογίας για τον εξοπλισμό των βαλλιστικών πυραύλων με πυρηνικές κεφαλές».

Η ανάπτυξη της πυρηνικής δύναμης έχει ως στόχο «να προστατεύσει με αξιόπιστο τρόπο την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία του κράτους και του λαού. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος επαναστατικός σκοπός και ο απώτερος στόχος είναι να αποκτήσουμε την ισχυρότερη στρατηγική δύναμη στον κόσμο, την απόλυτη, άνευ προηγουμένου δύναμη του αιώνα», είναι τα όσα δήλωσε στη συνέχεια.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, ο Κιμ συνοδευόταν από την «πολυαγαπημένη κόρη» του, την οποία αποκάλυψε για πρώτη φορά στο κοινό την περασμένη εβδομάδα, όταν δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες της κατά την εκτόξευση του Hwasong-17. Οι τωρινές λήψεις δείχνουν την Τζου Άε, με ένα μαύρο παλτό, ενώ ποζάρει μαζί με τον πατέρα της μπροστά στον πύραυλο.

Το ενδεχόμενο για μελλοντική διαδοχή της δυναστείας του Κιμ στη Βόρεια Κορέα φουντώνει όλο και περισσότερο μετά την τελευταία τους εμφάνιση ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις πολλών ειδικών, «φαίνεται ότι θα συνεχίσει να επιδεικνύει την κόρη του σε διάφορες ευκαιρίες και να την χρησιμοποιεί ως όργανο προπαγάνδας».

