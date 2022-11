O Κιμ Γιονγκ Ουν έδειξε για πρώτη φορά την κόρη του- Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη διαδοχή

Η εμφάνισή της θα μπορούσε να δείχνει μια κληρονομική διαδοχή τέταρτης γενιάς

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφάνισε για πρώτη φορά την κόρη του στον κόσμο πριν από την εκτόξευση του μεγαλύτερου βαλλιστικού πυραύλου της Βόρειας Κορέας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, KCNA, η χώρα εκτόξευσε έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Hwasong-17 την Παρασκευή, ενώ τη μεγαλύτερη προσοχή τράβηξε η κόρη του Ουν καθώς δεν είχε εμφανιστεί ποτέ ξανά στη δημοσιότητα.

BREAKING: North Korean state television aired footage of Friday’s “successful” test-launch of a Hwasong-17 intercontinental ballistic missile.

It also showed photos of Kim Jong and his daughter published in state media.



