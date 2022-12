Ο David Beckham τραγουδά Mariah Carey στο σπίτι, στο καλύτερο xmas video της ημέρας

Ο πρώην ποδοσφαιριστής καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας και παρακολουθούσε ένα βίντεο στο κινητό του, από όπου ακουγόταν το "All I Want for Christmas is You"

Οι Beckhams φαίνεται πως μπήκαν ήδη στο κλίμα των Χριστουγέννων μετά την ανάρτηση της Victoria, όπου δείχνει τον David να τραγουδάει Mariah Carey χωρίς ναέχει καταλάβει ότι τον τραβάει η κάμερα.

Η σχεδιάστρια είχε την ιδέα να βγάλει βίντεο τον σύζυγό της, την ώρα που τραγουδούσε το "All I Want for Christmas is You". Όταν τον βλέπουμε να το αντιλαμβάνεται, τα δίνει όλα και μας βάζει κι εμάς στο πνεύμα των γιορτών.

Η καταγραφή ξεκίνησε όσο ο πρώην ποδοσφαιριστής καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας και παρακολουθούσε ένα βίντεο στο κινητό του, από όπου ακουγόταν το τραγούδι. Με σιγανή φωνή, προσπαθούσε να πιάσει τον ρυθμό, ψελλίζοντας μερικούς στίχους μέχρι που «πιάνει» τη Victoria.

«Ο David Beckham μάς δίνει τον καλύτερό του εαυτό τραγουδώντας Mariah Carey», έγραψε η σχεδιάστρια μόδας στη λεζάντα της δημοσίευσης, διασκεδάζοντας τους fans του ζευγαριού.

Στις αρχές του Νοέμβρη, η Mariah είχε ανακοινώσει κι επίσημα την έναρξη των Χριστουγέννων με το πιο γραφικό tweet. Όλα γύρω, έχουν αρχίσει να «φωνάζουν» χριστούγεννα, (ή μήπως όχι;).