Η Mariah Carey λατρεύει όντως τα Χριστούγεννα, είχε φρικτή παιδική ηλικία και δεν χρειάζεται Prince Charming

Η ντίβα μιλά για τα Χριστούγεννα, την παιδική της ηλικία και τι την έσωσε στο τέλος

Για την Gen Z, η Mariah Carey είναι μία εκκεντρική ντίβα, που απλώς κηρύσσει την έναρξη των Χριστουγέννων κάθε χρόνο. Για εμάς τους millenials, είναι η φωνή που αντηχούσε σε κάθε εφηβικό πάρτι, το σέξι κορίτσι που τραγουδούσε R&B, hip hop, pop, μία καλλιτέχνιδα που ονόμασε ένα album της "The Emancipation of Mimi" (δηλαδή η χειραφέτησή της), το μακρινό 2005.

Η φωνή της Mariah Carey διαθέτει 5 οκτάβες και είναι σίγουρα το σήμα κατατεθέν της, και για τους παλιούς και για τους νέους. Φέτος μπήκε στο Songwriters Hall of Fame, αν και έγραφε τα τραγούδια της από τότε που ξεκίνησε και είναι η μοναδική καλλιτέχνιδα που έχει Νο.1 single, για καθεμία από τις 4 τελευταίες δεκαετίες, ενώ έχουν πουλήσει 145 εκατ. δίσκους. Αν και δεν χρειαζόταν μία τεράστια επιτυχία, το 1994, και ενώ βρισκόταν ακόμα στην αρχή, έβγαλε το "All I Want for Christmas is You" και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Μίλησε στο W Magazine για τις επιτυχίες, τα Χριστούγεννα, το αληθινό τους νόημα, τη δύσκολη παιδική ηλικία και τη δημιουργία της ντίβας, που λίγο είναι κατασκεύασμα και λίγο αλήθεια. Εννοείται ότι έδωσε συνέντευξη ενώ έκανε το αφρόλουτρό της και έπινε τσάι και προφανώς θεωρεί ότι ο χρόνος είναι κατασκεύασμα και ότι στην πραγματικότητα είναι 12 χρονών.

Γεννήθηκε πριν από περίπου 53 χρόνια (ή 53 λεπτά όπως η ίδια θα έλεγε) στη Νέα Υόρκη από μαύρο μπαμπά, που ήταν μηχανικός-αεροναυπηγός και λευκή μαμά, που τραγουδούσε στην Όπερα της Νέας Υόρκης. Στην αυτοβιογραφία της, "The Meaning of Mariah Carey", που κυκλοφόρησε το 2020, μιλά για τη δυσλειτουργική οικογένειά της και να ναρκωτικά και τη βία που ήταν καθημερινότητα των αδερφών της. «Σοκάρομαι που βγήκα ζωντανή από όλο αυτό». Ένιωθε ούτως ή άλλως απόκληρη σε μία γειτονιά, όπου ως μιγάς, ήταν πάντα η μειοψηφία.

Η εικόνα της ντίβας, που φροντίζει να συντηρεί με υπερβολές, είναι ένα κομμάτι της, αλλά όχι 100% ο εαυτός της. «Μεγάλωσα με μία μαμά που σπούδασε στο Τζούλιαρντ, άρα καμιά φορά μου βγαίνει. Αλλά υπάρχουν τόσες πτυχές του εαυτού μου που δεν ξέρει κανείς. Όταν οι φίλοι μου διάβασαν το βιβλίο μου, με ρώτησαν γιατί δεν τους είχα πει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια».

Αυτό που είναι αδιαμφισβήτητα αληθινό, είναι το ότι ζει και αναπνέει για τα Χριστούγεννα. Φέρνει Άγιο Βασίλη και τάρανδο για τα 11χρονα δίδυμα παιδιά της, τους παίρνει χιλιάδες δώρα και όλα αυτά τα έκανε πολύ πριν γεννηθούν. «Όταν μεγαλώνεις σε μία διαλυμένη ζωή και έρχεται η στιγμή που μπορείς να μεταμορφωθείς, το κάνεις. Θέλω να δώσω στα παιδιά μου όλα όσα εγώ στερήθηκα. Αυτό μου δίνει χαρά». Ξέρει ότι τα παιδιά της μπαίνουν κρυφά στο TikTok, αλλά δεν τα αποτρέπει. Φροντίζει απλώς να παίζουν διάφορα είδη μουσικής στο σπίτι και τους ρωτάει κάθε φορά ποιος τραγουδά. Συνήθως είναι Stevie Wonder, Aretha Franklin και Chaka Khan.

Το αγαπημένο της τραγούδι είναι το "Butterfly" γιατί νιώθει ότι ήταν η πρώτη φορά που της επετράπη να είναι ο εαυτός της. Ήταν επίσης συμβολικό γιατί σιγά σιγά έβγαινε από το κουκούλι της και μεταμορφωνόταν σε μία πεταλούδα. Αναπολεί το βιντεοκλίπ "My All", που είχε σκηνοθετήσει σε black and white ο θρυλικός φωτογράφος μόδας Herb Ritts. «Νομίζω δεν έχω βγει πιο ωραία. Συμμετείχαν τόσο ταλαντούχοι άνθρωποι. Δεν τα κάνουν έτσι πια». Καλά τα λες Mariah μου.

Εκτός από την αυτοβιογραφία της, έχει γράψει και ένα παιδικό παραμύθι, που επίσης μιλά για τη ζωή της. Η "The Christmas Princess" είναι η biracial Mariah που πάντα νιώθει ότι είναι με τους «άλλους». «Στο τέλος της ιστορίας όμως, βοηθά τους άλλους μέσα από τη μουσική της. Δεν τη σώζει ο Prince Charming. Τη σώζει η μουσική».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο W Magazine