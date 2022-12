Βασιλιάς Κάρολος: Χορεύει χαλαρός σε επίσημη επίσκεψη (και το απολαμβάνει)

Είπε να κάνει ένα χορευτικό διάλειμμα και να το ρίξει έξω

Ο βασιλιάς Κάρολος αυτή τη φορά τράβηξε τα βλέμματα, όχι επειδή δέχθηκε τρίτο αυγό από κάποια επίθεση, αλλά επειδή είπε να χορέψει λίγο και να το ρίξει έξω σε κάποια από τις επίσημες επισκέψεις του. Για την ακρίβεια, έκανε ένα χορευτικό διάλειμμα όταν βρέθηκε στο εβραϊκό κοινοτικό κέντρο στο βόρειο Λονδίνο, με την ετεροθαλή αδελφή της Anne Frank, θύματος του Ολοκαυτώματος.

Οι δυο τους μοιράστηκαν αξέχαστες στιγμές πάνω στην πίστα και φαίνεται ότι το απόλαυσαν μαζί με το κοινό που τους παρακολουθούσε. Η 93χρονη Eva Schloss, η οποία είχε διασωθεί από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζί, συνόδευσε τον βασιλιά στα πλαίσια του εορτασμού του Chanukah.

King Charles in dancing mood!!! 😂🙌 The King joined holocaust survivors as the Jewish community prepares to celebrate Chanukah 🕎🙌 #KingCharles #Royal pic.twitter.com/Iadw55bZDP

Η Schloss δήλωσε μετά τον χορό τους: «Ήταν γλυκός, συμμετείχε πραγματικά, φάνηκε να τού αρέσει αλλά ήταν παράξενο γι' αυτόν να μην βγάλει λόγο. Αλλά, ήταν πολύ χαλαρός και το απόλαυσε, προσπαθούσα να χορέψω μαζί του».

It’s the dancing king! 🕺

As the Jewish community prepares to celebrate Chanukah, King Charles visited @JW3London - a Jewish community centre that is open to all faiths and acts as a hub for the arts, culture, social action and learning in North London. pic.twitter.com/KpCYOHMknP