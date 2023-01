Eve Jobs: Έκλεισε το Instagram και ο λόγος είναι η νέα σχέση του πρώην της με τη Selena Gomez

Ένα νέο ερωτικό δράμα απλώνεται στο Hollywood και ομολογουμένως έχει ενδιαφέρον

H Selena Gomez και ο Drew Taggart βγαίνουν και όλα δείχνουν πως είναι μαζί. Ο Drew Taggart από τους Chainsmokers όμως, πριν από μερικούς μήνες ήταν σε σχέση με την Εve Jobs, την κόρη του ιδρυτή της Apple. Μόλις έγινε γνωστή η νέα σχέση του Taggart με τη Selena, με τους δυο τους να απολαμβάνουν βόλτες στο σινεμά και να παίζουν bowling, η κόρη του Steve αποφάσισε να κλείσει τον λογαριασμό της στο Instagram και προφανώς, τα μέσα ενημέρωσης δεν το θεώρησαν ως σύμπτωση.

Άλλωστε τόσοι celebrities αποφασίζουν να κλείσουν τα social media για λόγους ψυχικής υγείας, πόσο μάλλον όταν δεν είσαι και στην καλύτερή σου φάση και δεν έχεις όρεξη να βλέπεις παντού τον πρώην με τη νέα του σχέση, και το πόσο χαριτωμένοι δείχνουν.

Το 24χρονο μοντέλο ξεκίνησε τη σχέση της με τον Drew Taggart το περασμένο καλοκαίρι και συγκεκριμένα κάπου τον Αύγουστο, άλλα όπως φάνηκε η σχέση τους κράτησε για μερικούς μήνες, με τους δυο να επιλέγουν διαφορετικούς δρόμους.

Όσο για την νέα σχέση του Drew Taggart με την Gomez, πρόκειται για κάτι που είναι «φρέσκο ακόμη», όπως αναφέρουν τα ξένα μέσα. Οι δυο τους φαίνεται να περνούν καλά μαζί, ενώ απολαμβάνουν ιδιαίτερα την παρέα του άλλου με τις βόλτες τους να γίνονται όλο και πιο συχνές. «Δεν προσπαθούν να κρύψουν το ειδύλλιό τους με το να πηγαίνουν κρυφά σε prive κλαμπ», δήλωσε πηγή για το νέο διάσημο ζευγάρι. Η Selena φαίνεται βέβαια ιδιαίτερα ενθουσιασμένη για τη νέα της σχέση, ενώ και από κοντά είναι τρυφερή με τον γνωστό DJ.

Selena Gomez and The Chainsmokers’ Drew Taggart are officially a couple, Page Six confirms with new photos. pic.twitter.com/LsCLnV2BR3