Η Pamela Anderson για το διαζύγιο από τον Tommy Lee: «Με διέλυσε, ήταν ο μόνος άντρας που ερωτεύτηκα»

Νέες εξομολογήσεις από την Pamela Anderson για τον έρωτά της με τον drummer Τοmmy Lee και το δύσκολο διαζύγιο τους

Ένα νέο βιβλίο μαζί με ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix ετοιμάζει η Pamela Anderson, το οποίο θα αφορά τη ζωή της και θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιανουαρίου 2023, με τίτλο: «Pamela, a love story».

«Η ζωή μου. Χίλιες ατέλειες. Ένα εκατομμύριο λανθασμένες αντιλήψεις. Κακοί, άγριοι και χαμένοι», ακούγεται να λέει η Pamela Anderson στο ντοκιμαντέρ, ενώ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αναφέρεται και στον μεγάλο της έρωτα, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον drummer, Tommy Lee.

Πάρα τους 5 συντρόφους που παντρεύτηκε η Anderson, ο Tommy Lee ήταν αυτός που την στιγμάτησε, ενώ όπως η ίδια εξομολογείται στη νέα της βιογραφία, το διαζύγιο από τον Tommy Lee την διέλυσε και την καταρράκωσε.

“My relationship with Tommy may have been the only time I was ever truly in love,” Pamela Anderson shared of her marriage to Tommy Lee. https://t.co/uvOBopT1fI