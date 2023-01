O David Beckham πήγε με τον γιο του, Cruz στο Παρίσι και είναι ό,τι καλύτερο θα δεις σήμερα

Πατέρας και γιος παρακολούθησαν το Dior Homme show, στην πρώτη γραμμή των καλεσμένων

Στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού βρέθηκε ο David Beckham, συνοδευόμενος από τον 17χρονο γιο του Cruz, και κατάφεραν να κλέψουν τις εντυπώσεις. Έδωσαν το παρόν στην επίδειξη μόδας του οίκου Dior και οι δυο τους επέλεξαν ένα σύνολο, το οποίο τους ταίριαζε ιδανικά.

Αφού έφτασαν στον χώρο, κάθισαν δίπλα σε γνωστά ονόματα όπως ο Eddie Redmayne, το μοντέλο Karlie Kloss, Gwendoline Christie, και ο ηθοποιός Robert Pattinson. Πριν φτάσουν στο show, οι δυο τους φωτογραφήθηκαν και στο ξενοδοχείο όπου μένουν, με τον David να δημοσιεύει μια ακόμη εικόνα από την εμφάνιση τους, χωρίς ωστόσο να παραλείπει το γεγονός πως του λείπει η Victoria Beckham.

Ακόμη πόζαραν και οι δυο ευδιάθετοι στο κόκκινο χαλί του event, είτε μαζί, είτε ξεχωριστά, ενώ τέλος όσο αφορά την οικογένεια του Beckham, ο 17χρονος γιος του Cruz έχει μετακομίσει μόνιμα στο Λος Άντζελες προκειμένου να ακολουθήσει μια καριέρα στην μουσική. Από την άλλη, ο 20χρονος Romeo Beckham κάνει ήδη τα πρώτα του βήματα στον αθλητισμό, ακολουθώντας το άθλημα στο οποίο ξεχώρισε και ο πατέρας του David.

David Beckham and Cruz Beckham in Paris for the @Dior Men by Kim Jones #fw23 paris show. #pfw pic.twitter.com/dGk3r5qprZ